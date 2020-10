Mercado Pago le aclaró al macrismo que no hay "nuevo impuesto", sino que se trata del gravamen al cheque vigente

en las últimas horas dirigentes políticos de Juntos por el Cambio y medios cercanos a ese espacio generaron confusión al difundir la noticia de que el Gobierno nacional impulsaba un nuevo impuesto sobre las transferencias de dinero en la plataforma Mercado Pago

El Gobierno sigue perjudicando a los emprendedores y las pymes que migraron sus negocios a las ventas on line y utilizan Mercado Pago, con un nuevo impuesto a las transferencias, que además se trasladará a precios. pic.twitter.com/101CRjE07g — Luis Petri (@luispetri) October 28, 2020

"No me defiendas más", reza un proverbio bastante usado en los últimos años para aquellas situaciones en que un sujeto busca defender por alguna razón a otro, pero éste último debe "deshacerse" de dicha defensa porque en realidad termina perjudicándolo o, al menos, confundiendo a terceros. Esto parece ser lo que pasó, empresa de Mercado Libre, por impuesto que esa empresa empezará a tributar debido a un nuevo servicio que lanzó.Es queSin embargo,, el viejo y conocido tributo denominado coloquialmente como el, explicó la empresa a través de un comunicado, algo sencillo y claro que así y todo el macrismo intentó manipular.En cambio, en el caso de las transferencias hacia cuentas bancarias de la misma titularidad, detallaron que las mismas "están exentas".En función de las comunicaciones, informaciones y opiniones vertidas en el día, Mercado Pago señaló: "Respecto a una comunicación que se dio a conocer esta mañana, aclaramos que no hay un nuevo impuesto. Esa comunicación es una notificación a los usuarios de la percepción que tiene que hacer Mercado Pago como agente de percepción con esta nueva funcionalidad del centro de transferencias", indicaron en relación a la información que circuló este miércoles.Uno de los dirigentes que aportó más confusión a la confusión fue el diputado nacional de la UCR, quien -como suele hacer-. No borró la publicación, no realizó una aclarando que ignoraba la información ni nada.Según informó la firma, "todas las personas o empresas que transfieran desde su cuenta de Mercado Pago a cuentas bancarias de terceros, pagarán el Impuesto sobre los créditos y débitos". Los usuarios van poder visualizar este impacto a partir del 2 de noviembre del corriente año.En relación a los montos, las personas y empresas pagarán 1,2 por ciento sobre el monto que transfieran, mientras que los y las monotributistas deberán abonar el 0,5 por ciento. "Los usuarios pueden revisar cómo están inscriptos en Mercado Pago para asegurarse de pagar el porcentaje adecuado a su caso", destacaron.Por último, sobre cómo se paga el impuesto, Mercado Pago manifestó que "se paga en el momento en que se hace la transferencia a un tercero. Por ejemplo, al transferir 1.000 pesos, el usuario va a necesitar tener 1012 pesos en su cuenta para que se pueda debitar el monto del impuesto".