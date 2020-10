Especialistas, autoridades y estudiantes de universidades públicas realizan el primer Encuentro Federal de Derecho

Por impulso de 9 Centros de Estudiantes, espacios políticos de graduados y docentes, y autoridades de más de 15 Facultades de Derecho de Universidades Públicas y Nacionales de todo el país, se realizará entre el 4 y el 7 de noviembre el primer Encuentro Federal de Derecho

La inciativa tiene como objetivo, según explicaron los organizadores,En el marco de las condiciones por la situación social derivada de la pandemia y el aislamiento, que no impidieron que en pocos días se supararan los 600 inscriptos, el encuentro se desarrollará en formato virtual, transmitido por YouTube, y estará dividido en 9 paneles, uno de apertura, uno de cierre, y otros 7 en los cuales se discutirán distintas temáticas.Derechos Humanos, perspectiva de género en la Justicia y el derecho, derecho ambiental para el desarrollo sustentable, reforma judicial y sistema acusatorio, juicio por jurados, derecho laboral en el marco de la pandemia, reforma policial y seguridad democrática, entre otros, son los temas que de debatirán y profundizarán en la actividad.Entre los participantes de los paneles estarán referentes del derecho y académicos, como el ex ministro de la Corte Suprema y actual juez de la Corte Interamericana; la abogada; el rector de la UNLZ y consejero de la Magistratura; la vicegobernadora de Santa Fe,; el abogado laboralista y ex diputado nacional; el senador nacional e integrande del Consejo de la Magistratura; la docente e investigadora; el militante y abogado; la investigadora y activista; el presidente de la Asociación de Abogados Ambientalistas,; y la abogada y docente, entre otras figuras de diversas Universidades Nacionales de la Argentina.La participación del encuentro es totalmente gratuita y sólo requiere inscripción previa. Para hacerlo se debe ingresar a las redes sociales del Encuentro Federal de Derecho y anotarse mediante el formulario disponible en esas plataformas.