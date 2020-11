Correo: a pedido de la familia Macri, la Cámara Federal porteña quiere investigar a la fiscal Boquin y a funcionarios

ahora se conoció que la Cámara Federal porteña dio vuelta una decisión del juez federal Sebastián Casanello de no hacer lugar a una denuncia de los abogados del ex presidente y su grupo empresario para frenar el caso con una supuesta persecución judicial como argumento, y ordenó investigar a la fiscal que impidió la autocondonación del pasivo calculado en $ 70 mil millones y a funcionarios nacionales del actual gobierno

En los extremos izquierdo y derecho, Bruglia y Bertuzzi, los jueces puestos a dedo por Macri. En el medio, Llorens e Irurzun

La larga saga de 19 años en los que la familia Macri hizo todo lo posible por no pagar la multimilllonaria deuda de Correo Argentino con el Estado y otros acreedores privados, salteándose plazos legales e interviniendo desde cargos públicos en la Justicia, va sumando más y más capítulos:Inicialmente, los letrados de la familia del ex presidente,, presentaron una denuncia en Comodoro Py, cuyo objeto superficial era impugnar el sorteo de Flor Inés Farber, la interventora de Correo, pero que por detrás tenía presentar a, apuntar contra la fiscaly así congelar los expedientes alrededor de su deuda.Sin embargo, inicialmente la movida no tuvo eco en Py porque la contradenuncia de los Macri fue archivada por el juez Casanello por “inexistencia de delito”.Como era esperable, ahí no terminó la cosa ySegún reveló El Destape, los camaristas-autor de la "doctrina" que lleva su nombre y que versaba en meter presos a dirigentes políticos del peronismo acusados de presunta corrupción- yrevocaron la decisión de Casanello y le ordenaron investigar a Boquin, al titular de la IGJ, al procurador del Tesoro y a la interventora Farber.En su denuncia, los Macri argumentan que hay una persecución judicial en su contra por el caso Correo vinculada a la deuda impaga desde 2001 y, según sostienen sin ponerse colorados, que el caso genera un. Curiosa afirmación luego de que, cuando fracasó la autocondonación, el propio líder PRO hizo un discurso ante los medios en que pidió ir a "foja cero" reconociendo que supuestamente se le fueron de las manos ciertos controles y cuidados., escribieron los abogados de los Macri en la apelación que tuvo éxito en Irurzun.En su resolución, los camaristas porteños ordenan a Casanello investigar y analizar la pertinencia de las medidas de prueba que pidieron los abogados de los Macri. Le indican citar a los testigos que propusieron, entre los que están integrantes de la "mesa judicial M", como el del ex ministro de Justiciay el diputado y ex apoderado de Correo, así como el ex candidato a viceCuando tiempo atrás el propio Macri pidió que no se le crucen llamados en el marco de otras causas en las que se lo investiga porque -a su juicio- aquello "violaría su intimidad", ahora entre las medidas que deberá evaluar Casanello por orden de la Cámara figura disponer"Especialmente en los períodos próximos a los dictámenes y resoluciones persecutorios hacia Correo Argentino S.A.”, señalaron los abogados de los Macri, que también hicieron similares pedidos respecto de los mails de esas personas y el registro de sus computadoras personales.