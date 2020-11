Vacuna rusa: el Gobierno precisó que será gratuita y el Presidente reiteró que la compraron porque "salva vidas"

la aplicación será "de acceso gratuito para toda la población" y que la distribución "va a ser equitativa, con una visión federal" que priorice "a los grupos de riesgo, al personal sanitario y a las fuerzas de seguridad"

Al defender su decisión de comprar la vacuna rusa, cuyas primeras 10 millones de dosis arribarán al país en diciembre, enfatizó: "No le preguntamos a nadie qué ideología tiene la vacuna, lo que preguntamos es si salva vidas de argentinos y si salva vidas la compramos"

La secretaria de Acceso a la Salud,, y la asesora presidencial, se refirieron hoy al anuncio del presidente Alberto Fernández sobre la adquisición de la vacuna rusacontra el coronavirus, y afirmaron que "Argentina y el mundo" están firmando contratos para asegurarse su provisión antes de que se conozcan los resultados de la Fase 3 de ensayos clínicos y queAmbas funcionarias integraron la delegación argentina que visitó Rusia para interiorizase sobre las alternativas de la producción de esa vacuna y coincidieron en destacar que la posibilidad de contar con millones de dosis hacia fines de diciembre fue uno de los puntos centrales que diferenció la oferta de Moscú de la de otros emprendimientos, en entrevistas esta mañana a medios de comunicación.No obstante, eso no significa que en ese momento, fines de diciembre, el producto ruso vaya a ser el único con que cuente la Argentina. De hecho, el propio ministro de Salud,, confirmó que habrá otras vacunas, que serían la de Oxford y la de Pfizer."Esto viene a partir de un ofrecimiento directo a nuestro gobierno para contar en diciembre y en enero con una cantidad de dosis muy interesante", dijo Nicolini, quién además anunció queVizzotti, por su parte, explicó que Argentina recibió ofertas de diversos laboratorios y que la realizada por las autoridades rusas aseguraba la provisión de una cantidad alta de dosis hacia fin de año, lo que permitiría seguir una "estrategia de vacunación".La funcionaria sostuvo que ninguna de las vacunas que se encuentran en fase tres fue aprobada por alguna entidad regulatoria del mundo y desmintió que Rusia haya realizado una vacunación masiva de su población., dijo la secretaria de Acceso a la Salud.En ese sentido, explicó que al igual que las otras vacunas, la creada por Moscú deberá pasar por todos los requisitos habituales para los medicamentos."Lo que necesitamos responder con la fase 3 es la efectividad de la vacuna, la eficacia. Cuando se compare el grupo que se vacunó versus el que no se vacunó se sabrá si realmente, más allá de ser segura y de generar anticuerpos, si esos anticuerpos previenen la enfermedad. Esa es la respuesta que se necesita para determinar si se puede registrar", indicó.Vizzotti señaló también que se trata de una vacuna que es "muy sencilla de producir", lo que facilita la producción en masa, y que es más fácil de mantener ya que su conservación es a -18 grados., agregó.Asimismo, señaló que los precios "de las vacunas que nos han ofertado están entre 5 y 10 dólares por dosis", pero se debe evaluar el costo de mantenimiento y distribución.En ese sentido, Vizzotti explicó que la situación actual lleva a todos los gobiernos a tener que tomar una decisión "a riesgo compartido" con los laboratorios para asegurarse el stock de la vacuna antes de los análisis que demuestren su efectividad.El jefe de Estado realizó hoy una enérgica defensa de la decisión del Gobierno nacional de comprar 25 millones de dosis de la vacuna rusa Sputnik V contra el coronavirus."Hoy sentimos que estamos más cerca de encontrar la solución al problema de la pandemia", dijo Fernández, al hablar durante la inauguración de un edificio para el Departamento Judicial de Avellaneda-Lanús, en en el partido bonaerense de Avellaneda., insistió Alberto, tras lo cual criticó a quienes "hablan con tanta liviandad". En este sentido, remarcó que se está "hablando de Rusia, una potencia mundial que tiene 28 premios Nobel, que ha desarrollado la ciencia y la tecnología".Y agregó: "Parece que alguno no se enteró que se terminó el mundo bipolar y la Guerra Fría, y nos meten en una discusión que a nadie le importa"."Lo único que importa -remarcó- es ponerle fin a la pesadilla de la pandemia", afirmó, e informó que hoy a la tarde se reunirá con Ginés y con Vizzotti, para "diagramar el proceso de vacunación, y solo ya pensar que estamos pensando cómo vamos a vacunar a los argentinos es algo que nos alienta".En tanto, al hablar en el mismo acto, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, calificó de "noticia histórica" el anuncio respecto de la llegada al país de la vacuna Sputnik V."¿A quién se le mete en la cabeza discutir de dónde viene la vacuna si la vacuna funciona, a quién se le mete en la cabeza politizar la pandemia y politizar la vacuna?", se preguntó el mandatario provincial.