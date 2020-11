Alberto anunció el paso de aislamiento a distanciamiento en el AMBA: "Acudo a la responsabilidad social y ciudadana"

El presidente Alberto Fernández, como ya había trascendido, confirmó que a partir de la semana próxima culmina la etapa del aislamiento social preventivo y obligatiorio (ASPO) en el Área Metropolitana de Buenos Aires y comienza el Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio (DISPO), una modalidad de restricción mucho más flexible

, indicó.A través de un mensaje grabado, producido en la tarde luego de haberse reunido durante la mañana con, Fernández analizó que "pareciera ser que la situación de seguir cumpliendo las pautas sanitarias seguramente ayude a cumplir los objetivos buscados".Asimismo, destacó que en el AMBA se registró una reducción de casos durante ocho semanas consecutivas, lo que obligó a pensar en la reorganización de la situación en la zona., explicó.Y continuó: "Las medidas van a regir hasta el 29 de noviembre. En aquéllas provincias donde los contagios siguieron estables o aumentando, seguimos manteniendo las condiciones de cuidado que nos hemos impuesto y buscamos la restricción de la circulación todo lo posible. En departamentos de 10 provincias continúa el ASPO. Allí vamos a redoblar todos los esfuerzos médicos tratando de detectar dónde están los focos de infección, contactos estrechos y aislarlos para evitar que el contagio siga adelante", informó el Presidente.Fernández detalló de qué se trata esta nueva disposición en la Ciudad y en los municipios del Gran Buenos Aires: "Quiero confesarles que no dista mucho de lo que es hoy. En todo este tiempo fuimos abriendo actividades. Y por lo tanto, lo que eso generó fue un contacto mayor entre quienes habitan el AMBA. Este distanciamiento lo que básicamente autoriza es que se pueda circular sin autorización. La autorización que hoy se requiere en el AMBA. ¿Eso quiere decir que, por ejemplo, cualquier pueda utilizar el sistema público de pasajeros de transporte? La respuesta es no. El transporte seguirá exclusivamente al servicio de los que están servicio de los que están autorizados porque realizan actividades esenciales”.“Toda actividad que suponga aglomeración de gente en lugares cerrados va a seguir prohibida. Estoy hablando de teatros, cines, recitales en lugares cerrados. En bares o restaurantes solo podrán funcionar en condiciones en las que las autoridades locales dispongan. El riesgo todavía existe y no podemos dejar de lado eso”, reveló.Finalmente, invitó a la población a continuar con los cuidados: “Todo el esfuerzo que pusimos para el sistema público de respuestas, gracias a Dios ha funcionado. Para nosotros es una tranquilidad. ¿El problema se superó? La respuesta es no. Le pido a mis hermanos porteños, a mis hermanos de la provincia de Buenos Aires, no dejen de perder de vista que el problema aún continúa. Guardar el distanciamiento, usar el barbijo, lavar nuestras manos, eso garantiza mucho que el contagio no ocurra. Tenemos que seguir este tiempo con estos cuidados".