Escandaloso: Bullrich viajó a Córdoba para la marcha opositora #8N con pasajes pagados por el Senado

Si hay una denuncia pesada para el discurso republicano y del ajuste que defiende históricamente Cambiemos o Juntos por el Cambio es que se los acuse de usar la plata del Estado para hacer política. Bueno, parece ser que eso es lo que justamente hicieron:Según adelantó C5N y tal como muestran los documentos que publicó ámbito.com, la ex ministra de Seguridad habría utilizado pasajes de la senadoraLos manifestantes opositores se movilizaron en lo que denominaron el #8N en la Ciudad de Buenos Aires, donde reunieron muy poca gente, y otros puntos del país exigiendo medidas económicas, cuestionando al fallo de la Corte Suprema por el traslado de jueces y hasta con premisas en contra de las medidas de aislamiento y compra de vacunas, principalmente.Justamente,No sólo la jefa del PRO viajó con pasajes pagados por el Estado vía Senado, sino que también lo hicieron dos de sus colaboradores, según difundió Perfil. Se trata de Leonardo Neumann y Sergio Koltan.De confirmarse que la ex ministra haya usado pasajes con fondos públicos para un fin personal, si bien aseguran quejustificar ética y moralmente el uso de fondos públicos para ir a protestas partidarias que no forman parte del calendario de eventos que podría cubrirse con pasajes que tienen a disposición senadores y diputados.Todos los usos que explican desde el Senado como "mecanismos habituales" para "prestar" con motivos los pasajes que tienen a disposición no tienen nada que ver con lo de Bullrich y Rodríguez Machado. No le cedieron los tickets a personas necesitadas de sus provincias, ni a especialistas para exponer acerca de una ley ni a nada similar. Sólo fue para hacer política.Bullrich encabezó la protesta en Córdoba donde se subió a un escenario y allí recordó los cacerolazos en los centros urbanos de 2012., dijo ante no más de 100 personas."Junto al pueblo de Córdoba, y también desde muchos otros lugares de la Argentina, vinimos a pedirle a los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli que no renuncien a sus causas. Por ellos, en defensa de las instituciones y por el futuro, hoy nos sumamos al banderazo #8NTodosALasCalles" dijo posteriormente en sus cuentas de redes sociales.