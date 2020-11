IFE: tras confirmarse que no habrá cuarto cobro, cuáles son las opciones que maneja el Gobierno para reemplazarlo

varios ministerios y organismos del Estado reforzaron en algunos y adelantaron en otros que están poniendo en marcha otro tipo de políticas de ayudas para los sectores más vulnerables que serán otorgadas en el último tramo del año

Además de la duplicación del monto que representa la Tarjeta Alimentaria, se contempla la posibilidad de pagar un bono extraordinario en diciembre

Anoche,, pero“El IFE sirvió muchísimo. Protegió a gente que estaba en una situación muy dura. Generó un efecto real en la economía. Implicó un esfuerzo importantísimo. Las medidas de protección social van evolucionando. Hoy no es el momento de un IFE 4 porque hay que mantener ciertos equilibrios para también proteger a la actividad, proteger a la gente, a todo el país”, explicó Guzmán anoche en declaraciones a C5N.No obstante, el funcionario dejó en claro que, de haber una nueva ola de contagios que requiera de algún tipo de retroceso en las restricciones, está abierta la posibilidad de un nuevo pago:El Ministro de Desarrollo Social,, señaló que el Gobierno nacional trabaja en la posibilidad de otorgar algún tipo de remuneración complementaria., dijo en declaraciones a Futurock.Con respecto a la decisión de no pagar un IFE 4, como confirmó Guzmán, Arroyo resaltó que se va a, por lo que pasará de 4 a 8 mil y de 6 a 12 mil pesos (en este último caso para quienes tengan dos o más hijos), aunque lamentó que "una parte importante de la gente no logró reacomodarse todavía".Por eso último, el funcionario de la cartera social sostuvo que trabajan para "reforzar la asistencia alimentaria y el Potenciar Trabajo para diciembre".Por otra parte, Arroyo enfatizó que "sería muy importante avanzar con el aporte solidario de las grandes fortunas”, para poder recuperar parte de la importante inversión que hizo el Gobierno para poder pagar el IFE, los salarios complementarios del ATP y otros programas de asistencia en la pandemia.Además,(cada una con productos para una familia de cuatro personas). Este beneficio estará destinado a las personas que ya reciben alimentos en distintos comedores y merenderos que, en general, también reciben la AUH.Por otro lado,, también del ministerio de Desarrollo Social, que prevé un ingreso para jóvenes de entre 18 y 29 años en situación de vulnerabilidad. Comenzará con 100.000 personas, pero la idea es llegar al millón.Los jóvenes que presenten proyectos podrán acceder a una beca durante 12 meses de cerca de $8.500 para acompañar procesos de reinserción laboral, educativa o proyectos comunitarios. El ministerio creó el plan a través de convenios con municipios, provincias e instituciones que trabajan en la temática.