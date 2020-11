Ferraresi se reunió con Cafiero para arrancar como ministro: cuál es el desafío que tiene por delante

Puntapié inicial para el tiempo de Jorge Ferraresi en el Ministerio Federal de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, cartera fundamental en la mente de Alberto Fernández y en la que el ex intendente de Avellaneda tendrá como misión dinamizar la gestión con el apoyo y volumen político de los intendentes como músculo

El principal desafío de quien por unas horas más es intendente avellanedense es hacer que Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación pueda ejecutar la construcción de 30 mil viviendas con e lpresupuesto dotado de $126.000 millones

Cafiero también mantuvo un encuentro con María Eugenia Bielsa, la saliente funcionaria a quien él tuvo que pedirle la renuncia al cargo

El jefe de Gabinete,, lo recibió en la Casa Rosada y le dio así su bendición, a la espera de que el Presidente le tome juramento ni bien culmine su período de aislamiento preventivo luego de quefuera dignosticado con coronavirus.Según informó Jefatura de Gabinete, Ferraresi confirmó que “a partir de mañana" va a "trabajar en el Ministerio". También aseguró que se vay que le agradecerá "la gran tarea que realizó, de hacer un ministerio de algo que no existía, como fue la política de vivienda de los cuatro años anteriores”. Ese encuentro sería mañana., dijo el flamante ministro.Ferraresi expresó espera que "a partir de la obra pública en vivienda, de lo productivo y de la inversión del gobierno nacional, se pueda generar ese círculo virtuoso y apoyarse en el trabajo y la dignidad como ordenadores principales”.Para finalizar, y confirmando que el secretario de Hábitat será el intendente de Navarro,, el vicepresidente del Instituto Patria, enclave político de Cristina Fernández de Kirchner, destacó: “Empezamos de un nivel alto y de un compromiso de trabajar desde lo productivo para reactivar mediante la obra pública la Argentina que necesitamos.”"Vamos a generar lo que es necesario generar, la dignidad de la gente y que no sea necesario tomar tierras. Una política donde uno sepa qué es lo que espera del estado para los más vulnerables y generar un tipo de vivienda para otros sectores de la sociedad, acompañado de la ley de alquileres, los que tienen créditos UVA, que están pasando una situación dificultosa", reflexionó.Finalmente, contó que charló con Cristina, como lo hacen "casi siempre, intercambiando ideas, dándome el apoyo y el compromiso de seguir trabajando".Este mediodía, Ferraresi compartió una reunión con funcionarios y funcionarias de Avellaneda con quienes realizó un balance de la gestión, momento en que les comunicó su pase al Gabinete nacional. Será reemplazado por quien hasta ahora fue su jefe de Gabinete,Ferraresi se convierte así en el segundo jefe comunal del conurbano, junto a(San Martín), en acceder a un cargo clave en el gabinete de Alberto. Ya es sabido, tal vez como fiel discípulo de, el Presidente refuerza constantemente y mantiene ultra abierto el diálogo con los jefes comunales de la provincia de Buenos Aires.De hecho, los trascendidos indican que la semana pasada se expresó a favor de modificar la ley que limita la reelección de los alcaldes a dos mandatos. Además de Katopodis y Ferraresi, otros jefes comunales comotiene cargos estratégico en el organigrama nacional. El intendente de Malvinas Argentinas secunada a Malena Galmarini en AYSA. A ese esquema se sumará ahora también Maggiotti de Navarro como número dos de Ferraresi.Luego de recibir al ex intendente de Avellaneda y flamante ministro de Hábitat,Las informaciones indican que a la dirigente del peronismo santafecino se le reprochó la falta de soluciones habitacionales ante la toma de tierras en el conurbano bonaerense y, en especial, haber complicado puentes con la Casa Rosada ante la falta de gestión.Acerca de esto último, la ahora ex funcionaria habría mantenido una serie de reuniones de Maggiotti, ahora número dos de Ferraresi, como enviado político de Cafiero y de Katopodis para intentar enderezar el trabajo del Ministerio. Bielsa se habría negado al desembarco del intendente de Navarro en su cartera, bajo la idea de que no necesitaba "interlocutores”.Además, el contexto de lo que ahora es oficial fue la carta de la vicepresidenta CFK, en la que advirtió sobre “funcionarios y funcionarias que no funcionan”.Así las cosas,