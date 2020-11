Impuesto a las grandes fortunas: Juntos por el Cambio rechazará el proyecto y la izquierda se abstendrá

se confirmó que Juntos por el Cambio rechazará en el recinto la iniciativa y que el FIT Unidad se abstendrá y defenderá una propuesta propia

Mientras que elestima que alcanzará los 129 votos necesarios para poder alcanzar la sanción en Diputados del proyecto de impuesto extraordinario a las grandes fortunas, yaEl proyecto de aporte solidario extraordinario impulsado por el oficialismo jugará su destino en el recinto de la Cámara baja el próximo martes, en la sesión pedida por el FdT junto a bloques opositores como el interbloque Federal, encabezado por Eduardo 'Bali' Bucca; Unidad Federal para el Desarrollo, liderado por José Luis Ramón, y Acción Federal, por Felipe Álvarez.Quien confirmó que JxC votará en contra fue el jefe del interbloque de diputados nacionales de ese espacio,, quien anticipó que esa bancada rechazará el proyecto.Negri dijo que JxCy sostuvo que, señaló el dirigente del radicalismo cordobés en declaraciones formuladas esta mañana a radio La Red, al ser consultado sobre el proyecto que el oficialismo busca debatir el martes próximo en el marco de una sesión especial.Además, cuestionó la iniciativa por considerar que el Gobierno "ya metió tres impuestos nuevos en la crisis más compleja", sin más precisiones.En el mismo sentido, Negri cuestionó además al proyecto de Presupuesto 2021, aprobado ayer por el Senado pero que deberá ser ratificado por Diputados por una modificación, producto de la omisión de planillas vinculadas con obras públicas para las provincias.El dirigente de la UCR señaló que la iniciativa "prevé que baja el déficit sacando los ATP, es decir que a fin de año se terminaron los efectos del coronavirus y presupone que las Pymes van a volver al empleo puro"."Este Presupuesto es un pastiche que se hizo y no contempla ni siquiera cuánto van a recaudar de este impuesto a los ricos y tampoco lo de la nueva fórmula de jubilaciones", disparó Negri, curiosamente a la vez que JxC sostiene que dicho cálculo generaría una pérdida en el bolsillo de los adultos mayores a la vez que impulsa un aumento desmedido del gasto del Estado, cosas contradictorias entre sí.Los diputados nacionales del FITanunciaron que su espacio político no va a acompañar el proyecto oficialista para que los más ricos aporten por única vez una suma para financiar iniciativas ante la crisis por el coronavirus, sino que defenderán en el recinto su propio proyecto.Del Caño señaló quey recordó que"Se trata un proyecto que le otorgaría a los sectores populares un pequeño porcentaje de lo que les están sacando con el ajustazo en curso, y paradójicamente, se tratará el mismo día en que van a volver a sancionar un Presupuesto a la medida del FMI", afirmó el ex candidato presidencial.Por su parte, Del Plá señaló: "El ‘aporte solidario’ de las grandes fortunas, propuesto después de siete meses, viene a encubrir que en este momento se toman todas las medidas del Fondo Monetario: robo de la movilidad jubilatoria mediante otro decreto en diciembre y una fórmula divorciada de la inflación que recrudece; se anula el IFE; se suben las tasas de interés y se le ofrece al FMI un Presupuesto de ajuste".En ese sentido, dijo que la izquierda defiende "un verdadero impuesto progresivo, para recaudar 15.000 millones de dólares con destino social determinado".No obstante, ambos dirigentes aclararon que están"La derecha celebra el pacto con el FMI, pero plantea que cualquier aporte de los multimillonarios es confiscatorio, cuando en realidad a los únicos que han estado confiscando los dueños del país es a las familias trabajadoras y los pequeños comerciantes arruinados que vienen perdiendo por goleada con el crecimiento de la desocupación y la pobreza frente a las ganancias de un puñado de capitalistas", agregó Del Caño.