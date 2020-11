Contundente carta de senadores del FdT al FMI para que explique el préstamo a Macri y no condicione a la Argentina

El bloque de senadores del Frente de Todos le envió hoy una carta al Fondo Monetario Internacional, con su titular, Kristalina Georgieva, como destinataria, en la que le plantean que "se abstenga de condicionar la política económica" del Gobierno nacional en el marco de las negociaciones para la reestructuración de la deuda y le piden explicaciones acerca de bajo qué condiciones y objetivos se decidió darle a Mauricio Macri un préstamo de USD44 mil millones que perjudicó a la Argentina

En el duro documento que tiene 31 puntos y fue firmado por todo el bloque oficialista, excepto Carlos Menem y José Alperovich, se analiza la situación del país que produjo la gestión de Cambiemos -que recibió los fondos- y que fue agravado por la pandemia. Los senadores le exigen al FMI que “se abstenga de exigir o condicionar las políticas económicas de la Argentina para los próximos años” y le proponen reconsiderar los intereses, un período de espera para el inicio de los pagos hasta el 2025 y un plazo de amortización en “varias décadas" de modo que “las erogaciones anuales no tornen insustentable la refinanciación de la deuda e impacten negativamente en la economía argentina y en la vida de su sociedad”., sostiene la misiva enviada a la directora gerente del FMI. Los senadores oficialistas, en ese sentido, sostuvieron que el organismo rompió su estatuto al otorgarle una abultada cifra de dólares al macrismo para "hacer frente a una salida considerable de capitales".Por eso, pidieron conocer cuáles fueron las medidas de control que tomó el organismo para auditar que el dinero otorgado al gobierno anterior no se convierta en fuga de capitales y llamaron a sus autoridades a "confirmar o desmentir" los trascendidos periodísticos respecto de que el FMI prestó el dinero para que Macri obtenga su reelección, cosa que no ocurrió., consignaron.Es necesario señalar, en este punto, que el propio, electo titular del Banco Interamericano de Desarrollo de la mano de, alimentó la versión en una charla para Chile en la que intentaba defender su trabajo, al recordar el que Fondo le dio a la Argentina el préstamo más alto de la historia pero que el macrismo supo aprovechar para lograr ser reelecto.La carta también habla de la "larga y fracasada" historia de los acuerdos entre la Argentina y el FMI y sostiene que el organismo no debe interferir en las decisiones de política económica del país."Siempre fue muy alto el deterioro social asociado a la aplicación de los programas del FMI a lo largo de la historia Argentina, con aumento de la pobreza, la indigencia y el desempleo", subrayaron.En la misma argumentación, agregaron: "Cuáles fueron los cálculos que hicieron pensar que nuestro país podría obtener excedentes externos suficientes como para afrontar los vencimientos que se previeron en ese entonces; cuando en realidad resultaba claro desde el inicio que los mismos serían de pago imposible, como así lo manifestaron oportunamente analistas locales e internacionales"., señala el bloque de senadores del FdT, en uno de los párrafos más salientes en el contexto actual.Por último, la carta propone que, respecto a la deuda con el organismo, se reconsideren los intereses, se otorgue un período de gracia hasta 2025 con un "plazo de amortización en varias décadas".