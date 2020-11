Mayra Mendoza celebró el envío del proyecto del aborto como un "reconocimiento a la militancia y a la lucha colectiva"

"Son menos de 10 mil personas sobre los 45 millones de habitantes que son parte de este universo del aporte. La verdad hay que decir que es un aporte necesario, y no es en contra de nadie"

En un momento en el que el Frente de Todos logró confirmar varias semanas de control de la agenda, hoy lo hizo con la discusión en la Cámara de Diputados de dos temas clave:En este contexto, la intendenta de Quilmes,, celebró que"Ahora trabajamos para conseguir el número necesario porque entendemos que tiene que ser ley. Es un proyecto que sabemos que tiene dificultades, para muchos es un tema complejo. No hay que tratar este tema con anteojeras ni religiosas ni morales, y construir ese número como hicimos en 2018 hasta que sea ley”, afirmó la ex diputada nacional en declaraciones a El Destape.La jefa comunal de Quilmes expresó que está "realmente muy contenta" y destacó el valor de tener, en relación a que se trató de una promesa del FdT incluida en la plataforma electoral.Y agregó:Acerca de la votación que ocupa el centro de la escena hoy en la Cámara de Diputados, Mendoza destacó que "es un aporte extraordinario y solidario de las grandes fortunas, no un impuesto", como intenta construir sentido Juntos por el Cambio., destacó la dirigente peronista bonaerense.Mendoza insistió en que se trata de "morigerar las consecuencias de la pandemia y de la crisis económica y social prepandémica, que dejó el macrismo". Y remarcó:En la misma línea, argumentó que "lo que se recaude de este aporte extraordinario, va a ir a las PyMES, a insumos sanitarios, a infraestructura sanitaria, a Progresar que son las becas de estudio para ayudar con la terminalidad escolar de aquellas personas que todavía no lo han podido hacer".“Este aporte y este dinero está destinado a la reactivación de la Argentina. Lo que nosotros queremos es que este país crezca, crezca su economía, que las máquinas que hoy están paradas y que durante los cuatro años del gobierno anterior han frenado su producción, vuelvan a estar en marcha. Vuelvan a generar puestos de trabajo de trabajadores y trabajadoras que hoy están a la incertidumbre, entonces necesitamos reactivar la Argentina, volver a poner este país en el rumbo de la producción y el trabajo, y este aporte extraordinario y solidario de las grandes fortunas viene en este sentido. A generar la reactivación de nuestro país”, concluyó.