La muerte de Jorge Brito: el día que dijo ser un "banquero peronista" y que fue "perseguido judicialmente" por Macri

sus expresiones a lo largo del tiempo dejan en claro que se sentía mucho más cerca de todos los gobiernos peronistas y bastante distante de la gestión de Mauricio Macri

Falleció por un accidente en su helicóptero, el banquero más importante de la Argentina, uno de los empresarios más trascendentes de las últimas décadas y un hombre que supo vincularse con todos los gobiernos de los últimos años pero que, no obstante, dejó en claro cuáles fueron sus ideas políticas y qué gestiones fracasaron rotundamente e incluso lo persiguieron en la Justicia.Si bien resonó muchísimo en las últimas semanas que tuvo sus reparos sobre el impuesto a las grandes fortunas propuesto por el Frente de Todos -que ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados-, ya que, según le dijo a Infobae, "solo creará una rebelión fiscal como nunca se ha visto y posiblemente no se cobre nada o poco y solo se mediatizará nuevamente una guerra entre el Gobierno y los empresarios que no llevará a nada, irritará a la gente y nos acercará un paso más al precipicio",En enero de este año le dijo a Perfil queRespecto de la administración de, sostuvo:Por el contrario, diferenció las discrepancias que tuvo con el kirchnerismo de la "persecución judicial" que dijo haber sentido por parte del macrismo., sentenció en la misma entrevista.Además, ponderó a la gestión de Fernández: "Es un gobierno del peronismo, a mí no me gusta hablar del kirchnerismo, es una parte del peronismo. Yo como peronista que soy me gusta hablar del peronismo. Y cuando el peronismo no fue unido perdió las elecciones"."Macri llegó al poder para limpiar su nombre""(El de Alberto) ss un gobierno del peronismo, a mí no me gusta hablar del kirchnerismo, es una parte del peronismo. Yo como peronista que soy me gusta hablar del peronismo. Y cuando el peronismo no fue unido perdió las elecciones""Yo soy peronista y creo en el peronismo. Ya el general Perón lo dijo, es un movimiento, es izquierda y es derecha""Soy amigo de Sergio (Massa) y de su familia, lo quiero mucho. Claramente te estaría mintiendo si cuando hablás con una persona no le decís que el peronismo unido es una necesidad""(como peronista) Voté a Alberto""Los cuatro años de Macri fueron muy malos para la Argentina porque no solamente le fue mal en lo económico, que uno muchas veces puede equivocarse, lo peor que pasó en la Argentina fue esta grieta que dejó abierta y que profundizó""Creo que manda el Presidente (Alberto Fernández)""Claramente es así (el peronismo no tiene dos líderes). El peronismo siempre tuvo un líder. Nadie discute el liderazgo de CFK, pero ha delegado su posición de presidenta de la República en Alberto Fernández y la ejerce. El futuro de la Argentina va a ser el éxito del gobierno de Alberto, lo que lo va a ir posicionando como líder del peronismo. Y no va a tener a Cristina en contra para que le vaya mal. Esas teorías conspirativas no las entiendo"