Guzmán: "El salario y las jubilaciones superarán a la inflación en 2021"

Con la catastrófica herencia económica y social que dejó la gestión deen la mochila y luego con el golpazo de la pandemia de coronavirus y las restricciones para contener los contagios como un segundo bolso a cuestas, la salud de la Argentina está en problemas pero, aún así,La primera premisa que toma el titular del Palacio de Hacienda para definir cómo será la economía en 2021 es que "la pandemia está controlada con la vacuna" y que de darse las cosas de ese modo "existe un horizonte claro de recuperación"."Habrá una economía mucho más pujante respecto a la de los últimos años. La política económica tiene como principal premisa la recuperación económica, que generará más trabajo con aumentos del salario real", afirmó Guzmán en una entrevista con Página 12.Cuestionado respecto del diagnóstico de la derecha -Juntos por el Cambio y pequeños espacios libertarios- y de la izquierda -FIT- acerca de que el Gobierno planifica un ajuste para el año próximo, la respuesta del ministro es terminante: ". Primero, no hay forma de crecer y de estabilizar la economía con un ajuste económico. Eso nunca funcionó. La evidencia es abrumadora. Siempre que hay una recesión un ajuste económico genera más recesión. Eso es lo que ha realizado el gobierno anterior.".Y explicó: ". Se aumenta el gasto de obra pública y viviendas fuertemente, se duplica, en relación a 2019. Se incrementa la inversión en Educación y Salud Pública.".En la misma línea,"Se da por la recuperación de los ingresos por una economía que crece. Al mismo tiempo, hay partidas en que el Estado gastó en un contexto de aislamiento social que dejan de estar presentes por la mejora de la economía. Si se excluyen esas partidas hay un aumento del gasto en términos reales, focalizado en áreas que dan más impulso a la economía en forma inmediata y que van generando condiciones para el crecimiento", puntualizó el funcionario.Asimismo, se refirió al empleo, una variable central para pronunciar cualquier adelanto de economía en crecimiento, y señaló que el Gobierno espera "una recuperación" en el nivel de generación de puestos de trabajo."El Estado tendrá un rol central en esa recuperación. El motor principal será la obra pública y la construcción de viviendas, actividades que tienen un multiplicador directo e indirecto sobre la generación de empleo formal e informal", explicó.Antes de explicar qué hacer para empezar a levantar la economía pero que eso también sacar a millones de argentinos de una situación de extrema vulnerabilidad, el ministro Guzmán reconoció -a diferencia de otras perspectivas al respecto- que decir que"Eso no está bien. Hay que hacer mucho más", aseguró el economista, y agregó queEn ese sentido, explicó que un elemento central es que "tiene que haber una definición de reglas de juego para que el crecimiento sea compartido", ya que "la distribución de los frutos del crecimiento tiene que ser equitativa"., afirmó Guzmán. Cabe recordar que ese camino se enlaza con las modificaciones que el Ministerio de Desarrollo Social viene realizando en diferentes políticas sociales para que sean guiadas a la proyección de trabajos o proyectos laborales o sociales como contrapartida de los beneficios percibidos por los titulares de esas políticas.Asimismo, Guzmán señaló que "la pobreza se ataca cambiando la estructura productiva y con políticas concretas de inclusión social"."La educación tiene un rol central, pero sabiendo que un sector de la población no tuvo las oportunidades de adquirir los niveles de educación necesarios para insertarse en el sistema productivo global. Fortaleciendo además políticas de Estado para atacar la pobreza, como la AUH", añadió.