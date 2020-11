Primera cumbre presencial PRO en pandemia: Macri, Larreta y Vidal se ven las caras en medio de las internas

los principales dirigentes del socio mayoritario de Juntos por el Cambio mantendrán mañana una reunión presencial, la primera desde que se declaró la pandemia de coronavirus, en la que buscarán cerrar esos frentes internos cara a cara y trabajar la unidad del partido

Se viene lay, por si esto fuera poco, mientras sus principales dirigentes mantienen profundas diferencias que no sólo tienen que ver con cómo proyectar su espacio político al interior y al exterior, sino también y fundamentalmente con qué lugar electoral tendrá cada uno el año próximo y en 2023.De este modo,"Necesitamos una conversación fluida para resolver tensiones y para organizar cosas internas del partido, y un canal para debatir una solución a todos los temas que no sea a través de los medios", explicó uno de los invitados a la cumbre según publicó Télam., para no generar conflictos con el distanciamiento social dispuesto por el coronavirus, a pesar de que varios de los participantes de la cumbre ya organizaron reuniones sin distancia ni respeto legal en momentos de pico de contagios.Según informó la misma agencia, la idea original fue, depositaria de la titularidad del PRO de la mano de. Hizo trascender que lo consultó con el ex presidente -su jefe político- y con-dirigente de mayor proyección en el espacio-. Ambos aceptaron.Además de Macri, Bullrich y Rodríguez Larreta,Se sumarán los, junto al mendocino-que el año próximo reemplazará en la vicepresidencia de la Cámara baja a-; el diputado por Santa Fey la senadora por Córdoba, integrantes de la conducción partidaria."Con la foto de Elisa Carrió se generó una tensión innecesaria, porque el encuentro además estaba pautado hace mucho", explicó uno de los organizadores, en referencia a la visita de Vidal y Rodríguez Larreta a la casa de la fundadora de la Coalición Cívica y socia principal del PRO en Juntos por el Cambio.Horas antes Carrió había dicho en una entrevista que "Macri ya fue" y su foto con los otros líderes del PRO pareció dirigida a mellar al ex mandatario."Tenemos que resolver también muchos temas internos que no teníamos cuando éramos Gobierno, como las internas, la apertura del partido a otras fuerzas, y la llegada a las provincias", también señalaron.Por otra parte, Macri será orador mañana de un evento de la Fundación Internacional para la Libertad, que comanda el escritor liberal peruano Mario Vargas Llosa. Se trata de la edición XIII del Foro Atlántico, que expone las ideas de figuras a ambos lados del océano, siempre conservadoras.Macri disertará desde Buenos Aires, junto al presidente de la Organización de Estado Americanos (OEA), el uruguayo Luis Almagro; la coordinadora de Vente Venezuela, María Corina Machado, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, entre otros.