03.12.2020 / Judiciales

Ciccone: la Corte Suprema ratificó la condena contra Amado Boudou y podría volver a la cárcel

El máximo tribunal dejó firme la condena impuesta en el expediente de la ex Calcográfica al ex vicepresidente, sentenciado a 5 años y 10 meses de prisión por cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública, a pesar de que por otro carril se investiga si Cambiemos le pagó Vandenbroele para "arrepentirse". Ahora, el juez de ejecución define si el ex funcionario debe volver a prisión.