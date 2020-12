En el Día del Camionero junto a Moyano, Alberto afirmó que su Gobierno aprobó "la prueba de peronista"

"Aprobamos la prueba de peronista. No hemos claudicado en ningún objetivo que teníamos el día que asumimos. Nos debimos adaptar a un escenario que no esperábamos. El virus nos puso un escenario muy complejo"

El presidentey, desde allí, enfatizó que el Gobierno del Frente de Todos tiene"Estoy acá como Presidente pero antes que nada soy un compañero", le dijo el mandatario al líder sindical al participar de la celebración por el día del trabajador camionero, y agregó que como compañero peronista, "no hay nada más importante que el trabajo y la inversión, que las empresas inviertan y den trabajo porque el trabajo dignifica".Durante su mensaje, Alberto también remarcó que "la pandemia puso a prueba las convicciones" de los dirigentes involucrados en la gestión y que en ese tránsito el Gobierno decidió poner "en primer lugar la vida, y luego el trabajo y la producción"., afirmó el jefe de Estado en el marco del congreso anual sindical, en la sede de la Federación Nacional de Camioneros.A contramano de los rumores acerca de internas y dudas en la alianza oficialista, el mandatario aclaró que a la hora de elegir el Gobierno cuáles eran sus prioridades ante la pandemia "no tuvieron ningún dilema", así como no lo tuvo el gremio de camioneros a la hora de ayudar en la pandemia.En ese marco, Fernández destacó la "solidaridad" del gremio de los camioneros en medio de la pandemia de coronavirus, y agradeció especialmente la ayuda del dirigente Hugo Moyano., dijo el Presidente.Y elogió a, a quien definió como, en sintonía con los elogios que le brindó en abril de este año, cuando lo calificó de “inmenso” y “ejemplar”.Recordó también que en medio de la pandemia el gremio de camioneros pudo reinaugurar el sanatorio Antártida, que atiende a afiliados y no afiliados ante la emergencia del coronavirus.El jefe de Estado estuvo acompañado por el gobernador de Buenos Aires,; el secretario General de la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros,y el secretario adjunto,. También participaron del acto mediante videoconferencia representantes de la Federación de todo el país.Al exponer, Kicillof aseguró, al tiempo que subrayó: “Han sido un eslabón clave para que el país siguiera funcionando”.Moyano, por su parte, destacó a “la actividad esencial de servir" a los "hermanos para evitar que falte mercadería" y reflexionó:Además, ponderó que “el Gobierno está haciendo un esfuerzo tremendo e importantísimo para superar esta situación" y que si bien el país no está como podría estar producto de la pandemia, "realmente está mejor que otros lugares del mundo que están padeciendo lo mismo”.