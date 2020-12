"Preocupación" por suba de casos de Covid: Alberto se reunió con Kicillof y Larreta y habrá más encuentros

el presidente Alberto Fernández recibió en la Quinta de Olivos al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta

Después de que ayer se informaran 11.650 casos de coronavirus en la Argentina, cifra que no se alcanzaba desde hace más de un mes y medio, la señal de alerta se encendió fuerte en los tres principales gobernantes del país por lo que hoy,Incialmente el encuentro estaba previsto para las 18 se adelantó a las 16 y tuvo como eje evaluar los pasos a seguir ante la necesidad de restringir la suba de contagios y el temor a que se adelante la segunda ola de la pandemia que ya ataca a los países europeos y a Estados Unidos, todo ante, además, nuevas cepas que sería más contagiosas.En el encuentro, que se llevó a cabo en la Residencia Presidencial de Olivos, Fernández, Kicillof y Rodríguez Larreta evaluaron con “preocupación” el aumento de casos que se vienen produciendo en los últimos días y coincidieron en un llamado a la población para que “extremen los cuidados” y apelando a la “responsabilidad de todos y todas”, aún más en la celebración del Año Nuevo.Durante la reunión acordaron además en mantener desde la semana próxima reuniones periódicas para ir evaluando la situación sanitaria y los partes diarios de casos producto del Covid-19.Según La Nación, las autoridades macristas de territorio porteño así como las peronistas bonaerenses están igualmente preocupadas ante la suba de los contagios y no descartaron nuevas restricciones para la circulación, aunque ambos lados y el Gobierno nacional saben que no hay demasiado margen para la aceptación de medidas estrictas., dijeron referentes sanitarios porteños. Las fuentes bonaerenses agregaron:Hace dos semanas los ministros de salud de los tres gobiernos manifestaron públicamente su preocupación por el aumento de casos y pidieron en conjunto a la sociedad que extreme los cuidados para los festejos de navidad y fin de año. Con el pasar de los días los casos siguieron subiendo y por eso los tres gobernantes convinieron analizar qué hacer a partir de enero.Luego el panorama de la tan mentada "responsabilidad individual" no cambió, sino que empeoró: la multiplicación de las reuniones sociales, la falta de utilización de barbijos en las calles y el incumplimiento del distanciamiento social parecer ser, según los que saben, los principales argumentos que explican el crecimiento de la curva de contagios.Fernández recorrió hoy el Hospital Oncológico de José C. Paz para supervisar el plan de vacunación contra el coronavirus que comenzó ayer y de manera simultánea en todo el país. Argentina ya aplica la vacuna Sputnik V y hoy fue aprobada por Anmat la de Oxford y AstraZeneca.