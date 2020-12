Caso Boudou: Alberto acusó a jueces de tener "miedo de salir en Clarín" y denunció a "lobbistas" de Magnetto

El presidente Alberto Fernández criticó duramente la decisión del juez Daniel Obligado de revocar el arresto domiciliario del ex vicepresidente Amado Boudou en la causa Ciccone

y, apelaciones mediante, generar la posibilidad de que vuelva a la cárcel cuando Casación decida después de la feria judicial., disparó el jefe de Estado esta mañana en una entrevista en Radio 10.Además, agregó: "Necesitamos que la Justicia Federal sea reformada para que esto funcione de otro modo. La Justicia que cumple los deseos del poder fáctico no es Justicia".Luego, Fernández fue aún más lejos y denunció las presiones de el multimedios que conduce Héctor Magnetto:. Consultado directamente acerca de si la referencia a otros medios apuntaba a, Alberto asintió.La decisión el juez Obligado puede no llevarse adelante de manera inmediata porque Boudou tiene la posibilidad de recurrir la medida a través de un recurso de Casación. El ex vicepresidente podría volver a la cárcel cuando el fallo quede firme y eso solo podría pasar después de la feria judicial de enero.El arresto domiciliario fue dictado en abril pasado cuando Obligado lo dispuso. En las últimas semanas, los fiscales Marcelo Colombo y Guillermina García Padín pidieron que regrese a la cárcel para cumplir su condena y el juez les hizo caso. Cabe mencionar que Boudou ya estuvo detenido tres veces. La primera vez fue el 3 de noviembre de 2017, cuando la Prefectura lo sorprendió en su departamento con una orden del juez Ariel Lijo. Luego volvió a la cárcel en agosto de 2018, tras la condena del Tribunal Oral Federal 4 por el caso Ciccone.Esta mañana, Boudou hizo declaraciones a El Destape. "Lo mejor que le podría pasar a la Argentina es que se revean todas las truchadas que se hicieron durante estos años, esto sacaría. Cada uno puede discutir, pero acá hubo testigos comprados, pericias que no se dejaron hacer, la denuncia original hecha por un ex milico que era servicio, solo hay dichos, dichos de periodistas o de un tipo pagado", denunció., sostuvo el ex ministro de Economía, al advertir que "es un acto de crueldad el fallo”. Y agregó: