Arde JXC: Carrió confirmó sus candidaturas 2021/24 y le advirtió al PRO que "se ríe" quienes la acusan de "presionar"

Un mes después de aquel acontecimiento y a casi un año de su retiro, sorprendió por redes sociales en lo que presentó como un "derecho a réplica" para contestar a "insistentes comentarios en los diarios" sobre su "decisión de participar como candidata a diputada nacional y eventualmente como candidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires"

La pax electoral lograda para fin de año parece haber durado poco, ya queEs que la ex diputada nacional y líder de la Coalición Cívica confirmó que su retiro de la política ya no existe poco antes de que se cumpliera un año del mismo y reafirmó que será candidata a diputada nacional en 2021 y/o bien aspirante a gobernadora de la provincia de Buenos Aires en el definitorio 2024.En febrero de 2020, la dirigente de 64 años, líder de la Coalición Cívica (CC) y pieza fundamental para el armado de Cambiemos, declaró que se dedicaría a escribir un libro de su memoria política y a dar clases y charlas sobre humanismo. Después de publicar Yo amo la República (2015) y Vida (2019) a fines del año pasado presentó un libro de 18 mil páginas y 27 tomos en los que recopila toda su actividad legislativa.El trabajo fue presentado de manera remota a través de sus cuentas de Youtube e Instagram en diciembre pasado, rodeada de los dirigentes que la acompañaron en distintas etapas y hacía pensar en un retiro definitivo. Para su cumpleaños, invitó a casi todo el PRO,incluido, pero no al ex presidente y su lugarteniente. Conestá en su mejor momento. En medio de ese tumultuoso 2020, dijo que "Macri ya fue".Después anunció sus candidaturas en Provincia, que hicieron temblar a los intendentes de JXC que buscan vuelo propio, y ese gesto hizo ruido en el macrismo puro. Al final, las fiestas de fin de año hicieron recapacitar a la coalición y hubo paz."Quiero como derecho a replica contestar a insistentes comentarios en los diarios sobre mi decisión de participar como candidata a diputada nacional y eventualmente como candidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires;", comenzó su hilo de Twitter.Y continuó: "Jamás acepté un cargo; es más, perdí para que otros granaran; mi única preocupación es el fraude interno y los recursos ilegales de la política y la decisión esta condicionada, obviamente a que haya respaldo electoral, solo el pueblo decide estas cosas".Pero para confirmar su nueva postura, escribió que su "decisión está tomada" y le envió un duro mensaje al macrismo, que usó medios y "periodistas" amigos para bajarle el precio a "Lilita". Por eso, culminó fuerte su posteo:El tiro es a Macri y su entorno, que la semana pasada, entre otras filtraciones, le hicieron publicar a Ricardo Carpena, el ex funcionario macrista que despedía trabajadores de prensa y el 2020 lo puso de nuevo en el periodismo en Infobae, que "la verdadera batalla de fondo que se dará en Juntos por el Cambio" es entre Macri y Carrió.No sólo eso, sino que además fue allí donde el macrismo dejó entrever que su mirada es que Carrió evió "un mensaje para Macri" con su regreso a la política y sus aspiraciones electoral y que piensan que se trata de "una forma de condicionar el resto de las candidaturas".