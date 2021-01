Cuáles son los distritos que deberían restringir la circulación nocturna para cumplir con el decreto de Alberto

Los parámetros son "razón" e "incidencia

al día de hoy en 9 distritos los casos aumentaron más de 20% en las últimas dos semanas respecto de las dos anteriores (razón) y en 14 hay más de 150 casos nuevos por cada 100 mil habitantes (incidencia) en los últimos 14 días

Estas serían las nuevas referencias fijadas para determinar la situación de cada lugar en Argentina y esto dan esos indicadores por provincia en este momento pic.twitter.com/U62Mv1GOC9 — Jorge Aliaga (@jorgeluisaliaga) January 8, 2021

las más complicadas son la provincia de Buenos Aires, la Ciudad de Buenos Aires, Santa Cruz, La Pampa, Entre Ríos y Neuquén, dado que deberían avanzar en restricciones tanto por el parámetro razón como por el de incidencia

Sin conocer el decreto, sólo con versiones periodísticas y trascendidos en las manos, muchos sectores salieron abiertamente a decir que no iban a cumplir con algo que desconocían. Tildaron de "monarca" al presidente, hablaron de "imposiciones" sin "criterios objetivos" y se pusieron la camiseta libertaria para defender las "libertades individuales". Aseguraron que los jóvenes no incumplen los protocolos y que sólo son "chivos expiatorios" del "fracaso" del Poder Ejecutivo.Finalmente,por el incremento de casos de coronavirus, que, cuando se cumplan dos parámetros sanitarios que precisa la misma normativa.El texto, firmado por el presidente Alberto Fernández, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y el ministro de Salud, Ginés González García, señala, en su artículo 2, que. El primero se da cuando "el cociente (resultado de dividir) entre el número de casos confirmados acumulados en los últimos 14 días y el número de casos confirmados acumulados en los 14 días previos, sea superior a 1,20 (es decir, que los casos aumenten un 20% de una quincena a la otra)". En el caso del segundo, se produce cuando "el número de casos confirmados acumulados de los últimos 14 días por 100 mil habitantes sea superior a 150".Según datos que difundió el físico y ex subsecretario de Evaluación Institucional del Ministerio de Ciencia yTecnologíaEntonces,en la circulación norturna para hacer caso al decreto del presidente Fernández.Ahora bien,Luego de observar esto,, cosa que dejará en claro quiénes son los irresponsables que no tomen ningún tipo de medida y quiénes sí, con variantes, hagan algo por detener el avance del coronavirus ante datos objetivos e igualitarios para todos.Así las cosas,, y además se reducirá de 20 a 10 la cantidad de personas permitidas en un encuentro social.Los comercios gastronómicos deberán cerrar sus puertas a la 1 de la madrugada (hoy está permitido hasta las 3 am) con el objetivo de que no siga creciendo la cifra de nuevos casos diarios (ayer fueron 1.500 nuevos infectados, números similares a los del pico de contagios de hace un par de meses).Más allá de la actividad gastronómica, la comercial, cultural y de entretenimientos deberán cerrar de 1 a 6 de la mañana, a excepción de las farmacias. En tanto, el transporte público seguirá reservado para los trabajadores que cumplen tareas esenciales y para aquellos que ya están habilitados para hacerlo.“La situación sanitaria cambió, hay un aumento exponencial de casos, pasamos de tener un promedio móvil diario de 350 casos diarios a tener un promedio de 942 casos en la ciudad de Buenos Aires, algunos días con más de 1.500 casos”, declaró Santilli.En el caso de la, la ministra de Gobierno,, dijo esta maána que el gobierno deaguardaba a que el Poder Ejecutivo nacional publicara el decreto para adoptar definiciones en el territorio, pero que se mostraban a favor de reestringir la circulación nocturna para bajar los casos de coronavirus. Se esperan medidas restrictivas, pero que no afecten al turismo.Por esto último,La semana pasada, Kicillof se reunió con los 135 intendentes bonaerenses y les comunicó la necesidad de reforzar los protocolos sanitarios para frenar el aumento de casos, pero evitó hablar de un "toque de queda" e indicó que iba a esperar al próximo lunes para implementar nuevas medidas.