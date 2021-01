Kicillof destrozó a la oposición y pidió cumplir las restricciones para frenar la suba de casos y evitar mayores medidas

el gobernador bonaerense Axel Kicillof advirtió que "si siguen creciendo" los contagios de coronavirus "va a haber que aplicar más restricciones colectivas e individuales", aunque matizó algunos primeros datos optimistas de los últimos días y aclaró que la temporada de verano "se abrió con mucha dificultad y tomando un riesgo alto" con el objetivo de "mantener porque es empleo y producción para la economía; y esparcimiento para los argentinos"

En una conferencia de prensa en Mar Chiquita, tras reunirse con intendentes,A días de haber comenzado las restricciones en la provincia de Buenos Aires en los distintos distritos en fases 3 y 4, el mandatario se refirió a la suba de casos por Covid-19 y la campaña de vacunación con la Sputnik V, en un mensaje que incluyó duras críticas al sector opositor antivacunas., disparó Kicillof, e insistió en que “la libertad no es contagiar a otro, sino estar inmunizado y poder avizorar el final de la pandemia”.En ese sentido, continuó:. Sin ninguna duda en la mira de esas críticas están los posicionamientos políticos de una parte de, espacio desde el que se criticó la llegada del fármaco a la vez que la velocidad de aplicación del mismo y hasta incluso que se evalúen estrategias de aplicación en función de sus dosis."Como en Europa y Estados Unidos la segunda ola llegó con la vuelta del frío, acá se esperaba que llegue después el crecimiento fuerte de contagios. Pero empezaron a crecer los casos y esta segunda ola llegó a la Argentina hace un mes", señaló Kicillof ante la necesidad de abordar la situación con urgencia.El mandatario provincial también detalló cómo continuará la campaña de vacunación a medida vayan arribando nuevas dosis:, explicó. Además agregó que "vamos a ampliar el dispositivo de vacunación que hoy es de 169 hospitales y centros de salud y le sumaremos 350 escuelas más. Es decir que esa segunda etapa será en las escuelas".Kicillof volvió a reiterar la importancia de estar vacunado y ratificó: "La libertad no es contagiar a otro sino estar inmunizado y poder avizorar el final de la pandemia".Al respecto detalló algunas de las cifras que respaldan su afirmación. "Ya tenemos 51.000 vacunados y la cifra sigue subiendo". Por eso puso en valor que están "vacunando a un nivel de 10 mil personas por día" y precisó que "ya se anotaron 720.000 bonaerenses para ser vacunados de todas las edades"."La libertad es la vacuna", insistió el ex ministro de Economía. Por eso, también apuntó contra “el género periodístico que le busca el pelo al huevo” y llamó a reflexionar: “Es momento de honradez, a veces la tapa (de un diario) tapa la realidad, la enorme mayoría de los argentinos que han venido a acompañarlos están cumpliendo las reglas, y particularmente los jóvenes”.Sobe la suba de casos indicó que se debió a que "la gente dejó de cuidarse antes de lo previsto, pero ahora tenemos la vacuna". Nuevamente criticó a los medios de comunicación que combatieron la llegada de las dosis y dijo "ahora que se consiguió, dicen que hay pocas dosis, la verdad, es para reírse".A su turno, durante la misma conferencia de prensa tras el encuentro que encabezó Kicillof con los intendentes de la Costa, el ministro de Salud,, advirtió que la cantidad de casos positivos de coronavirus, aunque destacó un cambio actitudinal en varios sectores de la sociedad tras la preocupante suba de casos., valoró el titular de la cartera sanitaria bonaerense.Tal como se explicó en varias oportunidades, se trata de un indicador que funcionó muy bien en el principal distrito del país para predecir el comportamiento de la curva de contagios, como cuando a inicios de octubre se pudo comenzar a notar cuándo la curva empezó a descender y cuándo comenzó un repunte sostenido a mediados de diciembre.En ese sentido, agregó que "parece haber un proceso de toma de conciencia" y remarcó que los intendentes notaron "mejor comportamiento en las playas y las calles". A la vez indicó que "ha dejado de crecer la positividad e incluso en el interior de la provincia, ha comenzado a descender".