Kicillof: "Hay un acuerdo amplio para que Máximo Kirchner sea presidente del PJ bonaerense"

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, defendió la idea de que Máximo Kirchner presida el histórico Partido Justicialista bonaerense, al afirmar que hay "un acuerdo bastante amplio" para que se produzca ese movimiento y destacar que se trata de una "figura" que "es muy convocante"

"Después, la vida del partido tiene su propios tiempos, la idea es consolidar el Frente de Todos, y un oficialismo que viene de cuatro años de ser oposición y que por la pandemia vio suspendido todo", explicó el mandatario bonaerense en un reportaje con Página/12.También en clave electoral, pero esta vez no partidaria, Kicillof fue consultado sobre el pedido de varios gobernadores para suspender las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias., respondió."La verdad, en este momento no es un tema prioritario para mí", agregó el Gobernador, que se encuenta enfocado en que la temporada de verano, tanto en materia sanitaria como en terreno económico y productivo, se desarrolle lo mejor posible en plena pandemia.Justamente en el marco del avance del coronavirus y los buenos resultados que viene logrando la Argentina en el programa de vacunación con la Sputnik V, Kicillof volvió a criticar duramente al sector opositor y a los medios que se expresan como antivacunas en cada oportunidad que se les presenta."La libertad de prensa tiene que ser totalmente amplia, pero cuando se discuten cuestiones de salud, y hay vidas en juego, recomendar que no se apliquen una vacuna, que es lo único que tenemos, con el esfuerzo grandísimo que hicimos para que lleguen en tiempo, forma y cantidad, es miserable.", disparó.El mandatario también reafirmó que el 17 de febrero se iniciará la revinculación de los chicos "que tuvieron dificultades en la continuidad" educativa el año pasado, mientras que el 1 de marzo se iniciarán las clases presenciales "con muchas modificaciones" en el contexto de la pandemia de coronavirus.En la misma entrevista con P12, Kicillof apuntó contra los funcionarios porteños que aún no se aplicaron la vacuna contra el coronavirus, al considerar que "los que cumplen funciones deberían vacunarse urgentemente"."Si la autoridad sanitaria no estuviera a favor de las aprobaciones de la vacuna, no la estaría aplicando a su personal de salud, porque esa es su decisión. Cuando hicimos la reunión con el Presidente quedó claro que en las 24 jurisdicciones se están aplicando las dosis que llegan", afirmó el mandatario.