ANSES reveló que a Macri le hackearon sus datos durante su propio gobierno y JXC quedó en offside

tras conocerse días atrás que la cuenta Mi ANSES del ex presidente Mauricio Macri había sido hackeada y se habían modificado sus datos, ahora el organismo previsional reveló que se concluyó la investigación preliminar del hecho y se descubrió que vulneración y la alteración de la información personal del ex mandatario en la aplicación se realizó en 2018, durante su presidencia

Una vez más, el actual gobierno nacional desnudó una mala praxis de la gestión anterior que, además, en este caso incluía una denuncia contra el Frente de Todos pero que en realidad, ahora, debería ser una autodenuncia del macrismo contra el macrismo.Es que"La ANSES comunica que el informe preliminar realizado por el organismo ha arrojado como resultado que la alteración de los datos personales de la aplicación MI Anses del ex presidente Mauricio Macri ha sido realizada en el año 2018", sostuvieron desde el organismo en un comunicado.Y agregaron que, además, quien habría cometido el delito no es un empleado de planta., explicaron.Según la investigación, las modificaciones incluían, entre otros datos apócrifos, una dirección de mail con un insulto, bajo el dominioLas siglas que aparecen en el mail hacen referencia a un insulto que se hizo cotidiano que se repitiera en cada marcha contra el ex presidente por sus políticas de ajuste. Además, se modificó el número de teléfono y se puso el número “11 50508010″.La situación fue repudiada por Juntos por el Cambio al unísono, lo cual tiene sentido, pero el problema es que el bloque opositor en la Cámara de Diputados se apresuró y elaboró un pedido de informes a ANSES que sugería que la mala praxis era de la gestión actual, del Frente de Todos, cuando en realidad ahora se sabe que fue del propio equipo de Macri.La idea del macrismo era que el informe sea presentado ante el Congreso de la Nación, tras calificar la brecha de seguridad como “una situación de gravedad”, ya que involucraba la clave de la seguridad social del ex presidente. Se supo que la contraseña fue posteriormente bloqueada, según se denunció.“Una vulneración de estos datos, da acceso a quien tenga esa cuenta de correo a obtener información sobre el ex presidente que se encuentre en ANSES”, resalta en los fundamentos del pedido de informes.Pero abiertamente JXC quedó en offside, ya que ahora se demostró que le hackeo se realizó hace más de dos años, en 2018, no fue realizado por un empleado de planta y pasó desapercibido por las autoridades que en ese momento conducían el organismo, con, hombre de confianza de Macri, al frente.