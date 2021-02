Mesa judicial M: denunciaron al camarista que visitó a Macri en Casa Rosada 48 horas antes de procesar a Cristina

Los diputados del Frente de Todos, Martín Soria, Rodolfo Tailhade y Eduardo Valdés, ampliaron la denuncia contra la "mesa judicial M" en general pero en particular piden que se investiguen las reiteradas visitas del presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, Gustavo Hornos, a Casa Rosada para reunirse con el ex presidente Mauricio Macri en la antesala de decisiones trascendentales contra Cristina Fernández de Kirchner

Los legisladores nacionales solicitaron como medidas de prueba que se analicen los ingresos y egresos a la Quinta de Olivos durante la gestión de, entre diciembre de 2015 y el mismo mes de 2019, y que la Dajudeco brinde un informe del entrecruzamiento de llamadas de todas las personas imputadas.En la denuncia, Tailhade, Soria y Valdés refieren ay califican comoal hecho de queEn la presentación aportan datos de seis reuniones del camarista en la Casa de Gobierno y destacan que más allá de los encuentros se observa una repetida “coincidencia” no menos escandalosa: lasLa presentación realizada por los diputados del FDT es una ampliación de denuncia en la causa de la "mesa judicial" Pro, que tramita en los tribunales de Comodoro Py y tiene imputados a Macri y su mesa chica. De hecho, tanto preocupa al ex mandatario el ex presidente que su defensa hace esfuerzos inusitados por impedir que estudien el cruce de sus llamados con, entre otros.Según los denunciantes, “estos hechos pueden ser constitutivos de una diversa variedad de delitos, tanto por parte del juez Gustavo Hornos como del mismo ex Presidente de la Nación Mauricio Macri: prevaricato, abuso e incumplimiento de deberes por parte de un funcionario público, cohecho pasivo y activo, entre otros”.Argumentaron además que hay