Kicillof presentó obras y recordó que Vidal las anunció pero incumplió: "Puro humo porque ni siquiera se comenzó

Emplazado en la localidad de Roque Pérez, al interior de la provincia de Buenos Aires,El mandatario provincial le pegó a la "Leona" -como llaman a la ex gobernadora en el PRO- a semanas de comenzar formalmente la campaña electoral y cuando aún la dirigente larretista no define si en 2021 será candidata a diputada por la provincia de Buenos Aires, de la Ciudad o si no será de la partida electoral.Kicillof estuvo en Beguerie, un pueblo rural de, y echó mano a esa plaza para realizar anuncios de alta trascendencia para el sector agropecuario, habitualmente alejado de las decisiones del peronismo y del Frente de Todos y más bien cercano a los espacios conservadores o de derecha, como Juntos por el Cambio., disparó Kicillof sin anestecia en referencia a la gestión de Cambiemos que, en territorio bonaerense, encabezó Vidal entre diciembre de 2015 y el mismo mes de 2019.Luego dio más precisiones al recordar que cuando gobernaba Vidalpero. Aunque aclaró que no quería polemizar, fue por más e incluso denunció que ese plan “discriminó políticamente” según qué espacio gobernaba cada municipio.A lo que se refirió Kicillof es a que Vidal anunció a comienzos de 2018, cuando todavía no había explotado el endeudamiento con el FMI, la devaluación y el freno total a la obra pública, la supuesta reparación definitiva de 12 mil kilómetros de caminos rurales, lo que implicaba diez veces más que los contenidos en el plan de presentado hoy por Kicillof.El problema para Vidal es que jamás se concretó nada de lo anunciado, por eso la ironía de Kicillof respecto de quienes presentaban "pirámides" o "techar la provincia".Fue la propia Vidal quien tuvo que ajustar el objetivo inicial en 2019 a sólo 4 mil kilómetros, pero que finalmente tampoco pudo ejecutar. Según precisó el portal Infocielo, la ex mandataria sólo presentó las máquinas que fueron entregadas a los municipios para que comenzaran a ejecutar las obras y "lo único que se comenzó fue un pedacito en Brandsen”.Cerca del ministro de Vidal para el agro, Leonardo Sarquís, reconocieron que no se hizo nada ante el mismo medio, pero se trataron de desligar del fracaso al patearle la pelota a los municipios, cosa que ahora queda a la vista que no es así. “Algunos activaron y otros no”, fue la excusa.