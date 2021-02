Cinco minutos y colapsó: se cayó la web de turnos de Larreta para que mayores de 80 años se vacunen

recién hoy la gestión de JXC en CABA abrió una web para que a partir de las 14 se pueda pedir turnos para que los mayores de 80 años se inmunicen contra la Covid-19 y el sitio colapsó al instante

Larreta delincuente. No funciona la web de turnos para vacunarse. #vacuna — Ingrid Tulin (@IngridTulin) February 19, 2021 Colapsado el sitio para solicitar turno de vacunación para mayores de 80 en Buenos Aires.

¿Por qué todo tiene que ser tan complicado? — Federico Kukso (@fedkukso) February 19, 2021 🤬mortal!!! Se ve que no previeron que millones de personas con familiares y amigos mayores de 80 años iban a entrar a pedir turno a la vez. pic.twitter.com/qFC7OeNuag — Pablo Winokur (@pablowino) February 19, 2021

@horaciorlarreta imposible sacar turno para la vacuna para mayores de 80 años, no se podría haber previsto una mejor atención!? Página web caída y 147 colapsado. Era más que lógica la demanda. — Alexia (@alexia22053) February 19, 2021

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,, y su equipo de salud se demoraron en dar arranque a algún sistema para que los ciudadanos porteños se inscribieran para conseguir turnos para aplicarse las vacunas contra el coronavirus que adquirió el Poder Ejecutivo nacional y, claramente, eso tuvo un costo.Es queLas personas que ingresaron se encontraron con dificultades que les impidieron concretar la cita para inocularse porque directamente la página estaba caída, por lo que ni siquiera se podía comenzar el trámite. En simultáneo,La web para sacar turno es buenosaires.gob.ar/vacunacovid. Hace unas semanas, cuando se le consultaba al ministro de Salud porteño,, por qué no dan inicio a un sistema de turnos, el funcionario argumentaba que la llegada de dosis era "inestable" en la Argentina y que por eso en la Ciudad preferían aguardar hasta que eso se resolviera y recién allí abrir la tramitación. Ahora pasó lo que pasó.El gobierno porteño había anunciado que a partir de las 14 de este viernes se podría elegir allí día, horario y centro vacunatorio. El trámite también se podría realizar llamando al 147.Sin embargo, en los minutos posteriores a su puesta en marcha el sistema no funcionó como se anunció. La página de internet, en un principio, mostraba la leyenda. Luego se pudo ingresar a la portada, pero al intentar acceder al sistema de turnos apareció un mensaje -que sigue vigente al cierre de este artículo- distinto pero sin solución:Desde la administración porteña explicaron que "los canales están con una alta demanda" y dijeron que "en estos momentos un equipo técnico está trabajando para solucionarlo a la brevedad".Esta excusa no frenó la furia en las redes sociales. "Por qué no lo previeron?", es la pregunta que más aparece desde las 14 horas en las redes sociales en rechazo al colapso de la página web dispuesta por el Gobierno de la Ciudad.Algunos usuarios reportaron que antes de las 14 horas el sitio ya estaba caído y otros más osados arrobaron directamente a la cuenta de Larreta para pedirle explicaciones. "Imposible acceder", le comentaron sobre la dificultad que tuvieron para realizar el trámite, que en principio abarca a los adultos mayores de la ciudad. Algunos hasta lo tildaron de "delincuente".Otros señalaron además las diferencias entre los procesos de registro de la provincia de Buenos Aires y el porteño, teniendo en cuenta que allí el gobernadorhabilitó una pre- inscripción, que ya en enero contabilizaba más de un millón de personas anotadas que deseaban ser inmunizadas."Quedó demostrado en la práctica como la decisión política del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires de hacer una pre inscripción previa fue acertada", indicó un internauta.Quienes se anoten recibirán la confirmación del turno que hayan solicitado a través de un mail o un SMS. Los anotados deberán luego acercarse a la posta de vacunación el día y horario elegido con su DNI.Las aplicaciones se realizarán en 29 centros públicos de vacunas y 7 privados ubicados en clubes, edificios del gobierno porteño y centros culturales. La vacunación se realizará de lunes a viernes de 9 a 17 horas.Si la persona tiene como prestadores de salud (obra social o prepaga) a Hospital Italiano, Hospital Alemán, Hospital Británico, Cemic, Osuthgra, Güemes, Osecac u Obsa pueden llamar directamente allí para vacunarseLas autoridades porteñas fijaron seis etapas de vacunación: una primera para los trabajadores de salud; una segunda para adultos mayores de 70 (aunque se iniciará para mayores de 80) y residencias; la tercera para personas de entre 60 y 69 años; la cuarta para el personal estratégico; la quinta para personas de 18 a 59 años con enfermedad acompañante; y por último, la sexta etapa para otros grupos estratégicos.