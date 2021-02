El CELS y la radio en que hizo la confesión se despegaron de Verbitsky por el escándalo de la "vacunación VIP"

tanto el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), entidad que preside Horacio Verbitsky, como llamativamente el medio en el que el periodista trabajaba y desde el que hizo la revelación que terminó perjudicándolo, salieron a despegarse del "Perro"

No sólo se complicó la situación del ahora ex ministro de Salud, Ginés González García, sino también la del beneficiado del escándalo del "vacunatorio VIP":El CELS utilizó su cuenta de Twitter para manifestarse acerca del escándalo que involucra al periodista, luego de que éste confesara haber recibido la Sputnik-V en un “vacunatorio VIP” montado en el Ministerio de Salud de la Nación por invitación de Ginés., indicaron.Y continuaron: “Como organización comprometida con los derechos humanos y con las urgencias de la situación social actual, consideramos que las únicas salidas a la pandemia son la responsabilidad colectiva y el compromiso con las etapas del sistema de vacunación a nivel federal. Por esto, hemos sostenido en diferentes espacios y ante el Estado la necesidad de que el proceso de vacunación responda a criterios de inclusión social que atiendan en forma prioritaria a los grupos más vulnerables de nuestra población, de acuerdo a factores sanitarios y no discriminatorios".“El equipo de trabajadores del CELS rechaza esta o cualquier otra acción o privilegio que vaya en otro sentido. Nada de lo ocurrido representa el trabajo y el pensamiento de quienes integramos y hacemos a la organización en su día a día”, completaron desde la institución.“Decidí vacunarme. Me puse a averiguar dónde hacerlo, llamé a mi viejo amigo Ginés González García –a quien conozco de mucho antes que fuera ministro– y me dijo que tenía que ir al Hospital Posadas”, contó Verbitsky.Y completó: “El Hospital Posadas está en Palomar, creo que es partido de Morón, pero el barrio es Palomar y está ahí nomás de la villa Carlos Gardel. Y cuando estaba por ir recibí un mensaje del secretario de Ginés que me dijo que iba a venir un equipo de vacunadores del Posadas al Ministerio y que fuera a darme la vacuna”.También desde El Destape, donde curiosamente el "Perro" hacía sus columnas radiales en las que hizo la confesión, criticaron y echaron a Verbitsky., que dirige ese medio, anunció luego de que la cuestión ya hubiera tomado relevancia que el periodista “ya no seguirá con sus columnas”., publicó Navarro, citando un tuit de Ari Lijalad, periodista que conduce el programa en que Verbitsky tenía su espacio. Y también agregó que “aquí no hay inocentes, y alguna opereta atrás seguro habrá”.