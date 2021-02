Alberto fulminó la gestión sanitaria Vidal, que "controlará" elecciones salvadoreñas con los aportantes truchos a cuestas

el presidente Alberto Fernández reconoció lo "grave" de las vacunaciones irregulares que se produjeron a instancias del ex ministro de Salud Ginés González García, pero también destacó que el ex funcionario fue parte de la gestión que tuvo que reconstruir el "sistema de salud devastado" que dejó Mauricio Macri, pie que aprovechó además para fulminar a María Eugenia Vidal

"Debimos ser muy estrictos porque tuvimos que poner en pie un sistema de salud absolutamente destruido. Entre otras cosas, porque, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, había una Gobernadora que se jactaba de que no iba a hacer más hospitales"

#Video #Coronavirus | "En la Provincia había una Gobernadora que se jactaba de que no iba a hacer más hospitales": Alberto fulminó a Vidal, que llevará sus antecedentes de los aportantes truchos a "controlar" las elecciones en El Salvador.



Esta designación generó las justificadas críticas para Vidal, que llegaron primero de la ex embajadora de la Argentina en Venezuela, Alicia Castro, quien le recordó la causa de los aportantes truchos durante su gestión como su “antecedente”

En una conferencia de prensa desde México en la que respondió a todas las consultas de la prensa nacional y extranjera,Es que, durante una conferencia de prensa en la que tuvo a su lado al mandatario mexicanoy le preguntaron de manera un poco insistente por el escándalo de las vacunas VIP, el jefe de Estado argentino dedicó un párrafo a explicar las medidas y los cuidados impuestos en la Argentina por la pandemia.Eso le dio el lugar buscado para hablar de la "pesada herencia" macrista, pero también la vidalista. "La Argentina debió hacer al inicio de la pandemia una cuarentena muy estricta, entre otras cosas -tampoco lo dicen los diarios argentinos- el sistema de salud estaba devastado", arrancó Fernández., agregó Alberto mientras AMLO escuchaba a su lado.Las críticas a Vidal llegaron unos segundos después:La clara referencia del Presidente eran los hospitales del Bicentenario, que la gestión de Cambiemos recibió casi terminados, pero que decidió deliberada y abiertamente abandonar y jamás poner en funcionamiento., fue lo que argumentó, aunque parezca increíble, la entonces flamante gobernadora Vidal, en referencia a los hospitales del Bicentenario de Escobar y de Esteban Echeverría, y los hospitales SAMIC de Rafael Castillo, Laferrere y Cañuelas. Dichas instituciones sanitarias fueron largamente reclamadas por los intendentes de esos distritos, lugares que, se estima, podrían realizar 22.700 internaciones, 11.250 partos y 6.430 cirugías al año, según números que dio a conocer la actual gestión provincial.Por otra parte, las críticas de Alberto a Vidal llegan cuando la ex mandataria busca volver a la escena política de un modo no menos que polémico, de cara a la expectativa de que en marzo anuncie si piensa competir o no en las elecciones legislativas de este año, y si lo hará por Provincia o la Ciudad.Es que. El cargo fue designado por Luis Almagro, Secretario General del cuestionado organismo internacional, sospechado de formar parte del entramado que dispuso el golpe de Estado en Bolivia contra Evo Morales.De acuerdo al comunicado del organismo americano, la ex gobernadora será la Jefa de la Misión de Observación Electoral (MOE) en una comitiva integrada por 20 personas. Semanas después de la jornada electoral, estos veedores presentarán un informe final ante el Consejo Permanente."La OEA ha designado a María Eugenia Vidal Jefa de la misión de observación electoral en El Salvador", publicó Castro en su cuenta de la red social Twitter. Luego de que trascendiera la noticia el viernes 19 de febrero, la ex embajadora apuntó contra Vidal y el secretario general de la OEA, Luis Almagro: "Se ve que Luis Almagro no conoce la causa de los aportantes truchos de la campaña bonaerense de Cambiemos/ Vidal. Antecedentes".Castro hizo referencia a la causa vinculada a las irregularidades en los aportes para las campañas electorales de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires, cuando ésta era conducida por Vidal y aparecieron beneficiarios de la AUH y todo tipo de programas de asistencia social como "aportantes" para la campaña de Cambiemos, con firmas falsificadas en todos los casos.