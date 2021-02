La OEA que impulsó el Golpe a Evo revalidó que Vidal controle elecciones a pesar de integrar un partido político

el organismo internacional que supo denunciar un falso fraude en Bolivia para así propiciar, luego apoyar y finalmente callar el golpe de Estado a Evo Morales envió y protege a María Eugenia Vidal como controladora de las elecciones en El Salvador, a pesar de que la ex gobernadora bonaerense es partipante activa de un espacio político y eso la inhabilita para la función mencionada según las propias leyes del ente

Mensaje de la Jefa de la Misión de Observación Electoral de la #OEAenElSalvador @mariuvidal previo a las elecciones del domingo 28 de febrero #Elecciones2021 🇸🇻 pic.twitter.com/aizmUXVLk0 — OEA (@OEA_oficial) February 26, 2021

La Misión Especial de la Secretaría General de @OEA_oficial encabezada por @SantiagoACanton inició hoy su trabajo en El Salvador con la finalidad de evaluar la situación político-institucional y de intentar contribuir a la preservación y fortalecimiento del Estado de Derecho. — OEA (@OEA_oficial) February 15, 2021

La Organización de Estados Americanos que conduce el uruguayono para de hacer política en la región, siempre del lado de los sectores conservadores y/o reaccionarios, por supuesto: es queEs quecomo "jefa" de la Misión observadora de la OEA en las elecciones de El Salvador,en ese rol, en un claro gesto de apoyo.Más allá de que éticamente (y debería estarlo también judicialmente) la ex mandataria parece estar floja de papeles para decir qué está bien hacer y qué no en comicios electorales después de encabezar la organización partidaria de Cambiemos en provincia de Buenos Aires que en 2017 protagonizó el, con personas que supuestamente habían donado dinero para la campaña vidalista pero que llamativamente eran beneficiarios de la AUH y les habían falsificado la firma, también está impedida de trabajar para la OEA por el propio estatuto de la OEA.. De hecho, no sólo todos saben públicamente de la actividad de Vidal en la alianza, sino que posiblemente sea candidata este mismo año en la Argentina. Un verdadero escándalo.“Somos 21 personas que estamos trabajando aquí en este proceso de observación. Vamos a estar presentes en la capital y cinco departamentos. A lo largo de estos días nos hemos reunidos para escuchar a todos los actores políticos”, dice la ex mandataria en el video que subió la OEA después del reclamo del gobierno argentino en "total desacuerdo" con el nombramiento de la "Leona" como observadora.Vidal le habló a los salvadoreños asegurando que las elecciones de este domingo representan “una oportunidad para hacer escuchar su voz”, y les pidió que “esperen con serenidad y paciencia los resultados”., finalizó Vidal.La ex gobernadora de la provincia no fue la única de Juntos por el Cambio en sumar un cargo dentro de la OEA. También lo hizo así, el ex secretario de Derechos Humanos bonaerense,. "La Misión Especial de la Secretaría General de @OEA_oficial encabezada por @SantiagoACanton inició hoy su trabajo en El Salvador con la finalidad de evaluar la situación político-institucional y de intentar contribuir a la preservación y fortalecimiento del Estado de Derecho", reza el tuit del organismo.