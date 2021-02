Escándalo: confirman que Macri hizo "foundraising" con Rocca, Galperín y Caputo para asociarse con La Nación +

Se trata nada más y nada menos que de Daniel Vila, el presidente del Grupo América, quen afirmó concretamente que Macri pasó la gorra por las billeteras y cuentas de amigos empresarios para llevar esos recursos a La Nación + y financiar allí lo que denominó como su "proyecto político"

"Me refiero concretamente a Macri haciendo el foundraising para el canal con un montón de empresarios amigos: Techint, el señor Caputo, el señor Mercado Libre. Los que ya conocemos. Los de siempre". Por si no se entendió, habla de Paolo Rocca, Nicolás Martín "amigo del alma" Caputo y Marcos Galperín

"Es lo que se llama clásicamente una traición. Los abogados actuaron porque él comete un error procesal formal. Le faltaba una firma al escrito. Eso nos sirve para que la Justicia deje sin efecto ese desistimiento. La causa judicial continúa"

Después de que hace un mes trascendiera a través de, ahora un actor de peso en el mundo de los empresarios de medios que fue perjudicado por la presunta maniobra terminó por confirmarla y dio nombres.Consulta poren Perfil acerca de su "opinión respecto de los cambios que están sucediendo en La Nación+", donde "hay muchos ex A24" -señal de noticias que integra el Grupo América-, Vila inició su discurso destrozando a Fernán Saguier, director de La Nación desde noviembre de 2020., dijo el empresario, y culminó la idea dando el pie a que se trata de una maniobra de Macri:Fontevecchia, que había sido uno de los que hablaron previamente del tema después de Iván Schargrodsky, le dio el pase-habilitación: "Hay versiones que hablan de Mauricio".Y Vila disparó:Consultado por el grado de confirmación de esa información -como si Fontevechia no hubiera dicho lo mismo anteriormente-, Vila aclaró que "a veces es difícil confirmar", pero "cuando sumás 1+1+1+1+1, la cuenta da".En otro segmento de la entrevista, a Vila le preguntaron específicamente por su "vínculo con Mauricio Macri". Allí,Tras contar que también se presentaron Telefónica, Telecom y Claro pero que su empresa ganó la licitación, aseguró que "fue uno de los tantos momentos de problemas con la convertibilidad que tiene la Argentina entre el dólar y el peso" y que como su firma tenía "los pesos depositados en el banco" y una condición del procedimiento era que el pago debía ser en dólares, fueron "desadjudicados" por la ex presidenta y se inició un expediente judicial de reclamo.Luego,a través de un amparo, pero. ´No lo puedo devolver, porque es mi carta de reaseguro de que esta empresa pueda crecer algún día`.", reveló Vila, en lo que básicamente es un delito por parte del líder PRO, al intentar presionar a un empresario para arreglar ilíticamente una adjudicación.Vila ahondó en que decidió hacerle caso a Macri y entregarle el desistimiento "como acto de confianza" y contó que "en el esquema (del ex presidente), en su diseño de telecomunicaciones, no entraban empresas" como el Grupo América, porque "eso (el negocio del 4G y luego el triple play) estaba destinado a los grandes monopolios de la comunicación"., contó el empresario, es decir Macri llevó el documento a sede judicial rompiendo el acuerdo de palabra que convino con Vila.Vila lo fulminó:Pero eso no fue todo, porque Macri también lo presionó judicialmente:No conforme, reveló que el ex mandatario "acto seguido modifica la composición de la cámara que tenía que revisar esa medida cautelar", en la provincia de Mendoza."Sí. La única cámara que se recompone es la cámara de Mendoza, con gran presión sobre el Senado para que lo hiciera. Esto de que el macrismo no le metió la mano a la Justicia no sucedió en mi caso. Frente a la situación de que había cambiado la cámara y que éramos demasiado chicos para pelear contra el presidente, desistimos de la acción y se llevó el espectro. Ahí decido vender la empresa a un valor muy inferior", concluyó.