El Consejo de la Magistratura empieza a investigar las reuniones del presidente de Casación y Macri en Casa Rosada

el Consejo de la Magistratura comenzará a investigar esta semana los escandalosos encuentros privados en Casa Rosada entre el presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, Gustavo Hornos, y Mauricio Macri, ocurridos entre 2015 y 2018 siempre seguidos de fallos de ese tribunal contrarios al kirchnerismo

Malas noticias para el lawfare macrista, que sigue funcionando a expensas de Juntos por el Cambio a pesar de que este espacio ya no encabeza el poder político hace más de un año. Es queLa comisión de Acusación y Disciplina del organismo que elige y destituye jueces, quien fue denunciado por haber mantenido seis encuentros privados con el ex presidente durante sus cuatro años de mandato.La noticia, que fue confirmada por Télam de acuerdo a fuentes del Consejo, implica que"Con todos estos elementos vamos a poder darle forma a este sumario, a esta investigación", le dijo uno de los consejeros de la comisión de Acusación a la agencia pública de noticias.Si bien la comisión, presidida por-representante de los jueces de habitual coincidencia con el macrismo en sus votos-, todavía no fijó fecha para su próxima reunión, es probable que se convocará para la semana próxima., el nuevo presidente del Consejo y miembro de la Comisión de Acusación, anticipó la semana pasada en varias entrevistas periodísticas que se "analizará la conducta" de Hornos, más allá de las medidas internas que están evaluando sus colegas en la cámara federal.La denuncia ante el Consejo fue presentada por el diputado nacional del Frente de Todos, porEn la denuncia de 23 páginas, Soria pide la suspensión de Hornos y su posterior remoción, por considerarlo parte de la "mesa judicial" de Cambiemos, presumiblemente formada para perseguir en los tribunales a dirigentes opositores. El hecho, además, es investigado en la justicia federal., apuntó Soria.Y continuó: "Llamativamente, cada una de esas visitas fue precedida o seguida por una resolución que lleva su firma en contra de algún miembro del partido político de la oposición, en especial funcionarios cercanos a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner".Para el legislador oficialista, la conducta de Hornos "resulta aberrante, vergonzosa y repugnante a los valores" que se busca desarrollar en la sociedad argentina., dijo el diputado, y planteó que si no se acepta la propuesta de remoción, se le apliquen sanciones.Al avance del Consejo sobre la conducta de Hornos, se sumaron el vicepresidente primero de Casación,, y la ex presidenta de ese cuerpo, quienes en las últimas horas enviaron una carta al magistrado pidiendo que convoque a un acuerdo."Nos dirigimos a usted en el carácter de jueces titulares de la Cámara que preside, en atención a los acontecimientos que son de dominio público que aluden a su persona y su posición expresada en el último Acuerdo de Superintendencia, a fin de solicitarle tenga a bien convocar a un Acuerdo General del Cuerpo, para el tratamiento de la cuestión en atención a la representación que ejerce", sostuvieron Slokar y Ledesma.Ante el cuestionamiento de sus colegas en la Cámara,, que coincidió con él en varios casamientos y que efectivamente fue convocado en más de una oportunidad a dialogar con el entonces mandatario en la Casa Rosada de diversos temas "genéricos" pero no de causas.