"Wado" de Pedro al Poder Judicial: "O se transforman o se van de un poder que busca igualdad y justicia"

el ministro del Interior, Eduardo 'Wado' de Pedro, los integrantes del Poder Judicial "tienen que escuchar" los reclamos de la sociedad, "transformarse" y, si no les agrada, "se van de un poder que busca igualdad y justicia"

Tras las quejas de algunos emblemáticos integrantes de Comodoro Py y de Juntos por el Cambio por el discurso ante la Asamblea Legislativa en que el presidenteanunció el envío de varias inciativas para mejorar el Poder Judicial, que sufre de la mayor desconfianza por parte de la sociedad según encuestas,Es que segúnLas palabras de "Wado", claramente, van en coincidencia con las enfáticas críticas que ayer el Presidente expuso en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso, ante la atenta mirada de los miembros de la, que siguieron la asamblea de manera virtual.El titular de la cartera del Interior, que oficia como nexo político con las provincias y con los distintos integrantes del Frente de Todos pero que también ha sabido tejer lazos con algunos sectores judiciales, aprovechó el acto en el que se anunció la construcción de Centros Territoriales Integrales de Políticas de Género y Diversidad para hacer referencia a los casos de femicidios en los que hubo omisiones e inacciones por parte de funcionarios judiciales o de organismos de seguridad y así le pegó al Poder Judicial, fuertemente enfrentado con el Gobierno nacional., señaló.En ese punto, "Wado" recordó que hay "muchísimos casos en los que algún actor del Poder Judicial o de Seguridad tienen responsabilidad directa con los femicidios".Allí citó como ejemplo a, una mujer que había denunciado ay había conseguido que una fiscal indicara la detención del hombre, pero la medida fue rechazada por la jueza del caso, dejando en libertad al agresor que luego perpetró el femicidio.aseveró.De Pedro dijo que hay un reclamo para conseguir una Justicia con más "participación" e "igualdad". "Retomando el discurso del Presidente, entendemos que parte de los femicidios tienen antecedentes en el Poder Judicial. Necesitamos que el Poder Judicial comprenda el flagelo y atienda a las víctimas", sentenció.Aclaró que la situación de la Justicia es "muy diversa" pero que algunos casos son muy "obvios", como el del fiscal federal procesado por espionaje ilegal y extorsiones,"Me parece que la sociedad conoce muy bien el accionar del Poder Judicial y eso es de lo que habla nuestro Presidente", añadió. En diálogo con la prensa acreditada en Casa de Gobierno, De Pedro también se refirió a la investigación que se impulsará por el préstamo del Fondo Monetario Internacional durante la administración de Mauricio Macri.“La pandemia al único que benefició fue a Macri porque ocultó el desastre que dejó en su gestión de cuatro años. Uno de los desastres de Macri y su gabinete económico fue endeudar a la Argentina en más de 100 mil millones de dólares y esa plata no está, no está en obras, no está en rutas, no está en fábricas, no la tienen los comerciantes”, evaluó.El funcionario nacional dijo que el Gobierno de Cambiemos, “además de vaciar el bolsillo de los argentinos con el aumento de la luz, del gas”, endeudó a “todos los argentinos y argentinas con algunos bonos por 100 años y en más de 100 mil millones de dólares”.“A mí me toca recorrer todas las provincias argentinas donde hay obras que tienen que ver con la inversión necesaria para la producción, que cuestan 100 millones de dólares, 40 millones de dólares. Tenés puertos que cuestan 20 millones de dólares que no están hechos y no los hizo Macri, y hoy debemos 100 mil millones de dólares que se fueron en la especulación financiera y en los negocios que la Justicia tendrá que investigar", concluyó.Las palabras de De Pedro ocurrieron en el marco del anuncio del Poder Ejecutivo nacional de la construcción de los primeros 14 Centros Territoriales Integrales que servirán, entre otros puntos, para contener y acompañar a víctimas de violencia de género en todo el país, pero también para difundir los derechos de las mujeres y las disidencias.El acto, que se realizó en Casa Rosada, estuvo encabezado por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, que participó en forma virtual, y su anfitriona fue la autora de la iniciativa, la ministra de las Mujeres, Género y Diversidad, Elizabet Gómez Alcorta, además de "Wado" de Pedro y el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz, entre otros funcionarios.