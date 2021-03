"No conozco a gente joven muerta de coronavirus": el irracional comentario de Pichetto en modo negacionista

Miguel Ángel Pichetto, el ex candidato a vicepresidente de Mauricio Macri al que JXC ubicó en el Estado como auditor, afirmó que le parece que es un "tremenda estupidez" vacunar contra el coronavirus a personas menores a 40 años en la Argentina por el simple hecho de que él no conoce a ninguna persona joven que haya fallecido como consecuencia de la enfermedad

En Juntos por el Cambio hay pluralidad de pensamiento, sin ninguna duda. Incluso de aquel que puede representarse sin ninguna duda bajo el adjetivo "negacionista". Es queMás allá de que evidentemente Pichetto no escucha los testimonios de miles de personas que sufrieron la pérdida de familaires jóvenes e incluso sanos por la Covid-19, las propias cifras oficiales del Ministerio de Salud, de los municipios y las provincias, muestran que, aseguró integrante por la oposición de la Auditoría General de la Nación, y lanzó su polémica justificaciónNo conforme, Pichetto también desacreditó a los infectólogos al manifestar que piden vacunar "hasta a los perros porque pueden contagiarse" y opinó que fue "letal" para la Argentina el aislamiento.Entrevistado por Crónica Anunciada, en FM Futurock, el ex compañero de fórmula de Macri e integrante del mayor grupo de riesgo al tener 70 años, corroboró que es un antivacunas todavía haciendo comparaciones entre cuál es el fabricante de una u otra dosis., y agregó:Con respecto a la marcha realizada el sábado por manifestantes macristas, Pichetto sostuvo que no le gustó lo que pasó con las bolsas mortuorias, ni tampoco la "vehemencia" que tuvo la marcha, aunque atacó con chicanas de baja monta a la titular de Abuelas de Plaza de Mayo,, a quien señaló por "tener una superioridad moral"."No voy a entrar en ningún debate con la señora que tiene una superioridad moral", sostuvo el ex senador, quien agregó que no participa de marchas autoconvocadas por personas. "No banco ningún tipo de violencia. Creo en la democracia, creo en los partidos políticos y las instituciones", sostuvo Pichetto.Además, comentó sobre el discurso del presidenteen la apertura de sesiones ordinarias: "La denuncia por la deuda es una tontería. Hay un fuerte cuestionamiento al Poder Judicial".