El Gobierno convoca a audiencias públicas para definir subas de transición de la luz y el gas

El Gobierno nacional avanza, a pesar de algunas miradas diferentes al interior del Frente de Todos respecto al tema, en lo que será la definición de un cuadro de aumentos de transición por emergencia en las tarifas del servicio eléctrico y del gas natural.El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) convocó a la audiencia pública en la que se definirá cuánto va a costar la luz para el 29 de marzo próximo, a fin de exponer las propuestas de cuadros tarifarios de transición en Transporte y distribución de energía eléctrica, según difundió hoy el organismo."La propuesta de Regímenes Transitorios se orienta a revertir las consecuencias que esas Restructuraciones Tarifarias Integrales (RTI) de 2017 -suspendidas por esta gestión- tuvieron en el ingreso disponible de los hogares y en los costos de los comercios y las Pymes", indicó el organismo en un comunicado difundido hoy.La Interventora del ENRE, Soledad Manin, a través de la Resolución 54/2021 convocó a Audiencia Pública el 29 de marzo a las 8, con el objeto de tratar el Régimen de Transición Tarifaria a la empresa Transener S.A.Las resoluciones 55/2021, 56/2021 y 57/2021, asimismo, convocaron a audiencia pública para el mismo día pero a las 14 al Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN) y las empresas de transporte de energía eléctrica Transba S.A., Distrocuyo S.A., Transpa S.A., Transco S.A., Transnea S.A. y Transnoa S.A.Mediante la Resolución 53/2021, el Ente Regulador llamó a Audiencia Pública el 30 de marzo a las 8 para exponer el Régimen de Transición Tarifaria correspondiente al sector de Distribución de Energía Eléctrica en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).En todas las audiencias el ENRE expondrá el cuadro tarifario de transición propuesto para los próximos dos años, que tiene por finalidad "brindar una adecuada solución de coyuntura en beneficio de las personas usuarias, así como para las concesionarias". según se informó hoy.Recordó que el decreto 1020 promovía sostener "la necesaria prestación de los servicios públicos de transporte y distribución de electricidad, en condiciones de seguridad y garantizando el abastecimiento respectivo, así como la continuidad y accesibilidad de dichos servicios públicos esenciales".Precisó que "la realización de estas audiencias cumple con el objetivo primordial de garantizar la publicidad y transparencia del proceso, preservando el derecho de las personas usuarias a la información y disponiendo una plataforma a través de la cual registrar y analizar posturas y demandas ciudadanas".Por ello las audiencias se realizarán en soporte digital y "serán transmitidas en directo a través de una plataforma de streaming, cuyo enlace de acceso será oportunamente informado a través de la página web: www.argentina.gob.ar/enre".Según informó la agencia Télam, el Estado nacional tiene a su cargo el 60% del costo total del gas natural necesario para satisfacer la demanda prioritaria, lo que en 2021 demandaría un costo fiscal de $ 132.963 millones y una necesidad de partidas adicionales de $ 56.087 millones no previstas en el Presupuesto 2021.Esos datos surgen, justamente, de la reseña que la Secretaria de Energía presentó hoy a través de su Informe técnico para la Audiencia Pública que se realizará el 15 de marzo de manera virtual. Allí, el objetivo será analizar el precio del gas natural en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST).Según el informe técnico, el Estado nacional está tomando actualmente a su cargo una porción equivalente al 60% del costo total del gas natural necesario para satisfacer la demanda prioritaria.Es decir que, en la situación actual, de los U$S 3,91 por MMBTU que representa el precio promedio ponderado del costo total del Gas Natural que abastece a la demanda Prioritaria, el 60% o U$S 2,35 lo absorbe con costo fiscal el Estado Nacional, y U$S 1,57 equivalente al 40% lo pagan los usuarios.La continuidad de esta situación implicará un costo fiscal anualizado para 2021 de $ 132.963 millones sobre un total de $221.605 millones del costo de abastecimiento y determinaría una necesidad de partidas adicionales no previstas en el Presupuesto Nacional 2021.De esta manera, para al Secretaría de Energía, de mantenerse el actual esquema se generaría "un faltante de $ 56.087 millones, lo que requeriría de mayores ingresos fiscales o de una reestructuración presupuestaria que derive fondos actualmente asignados a otras erogaciones".A partir de ese estado actual de situación, se plantearon distintos escenarios en los que se estimó que cuando el Estado nacional asume un costo del 35%, no se requieren partidas presupuestarias adicionales.Tal situación es compatible con un costo fiscal de $ 76.875 millones conforme a la pauta presupuestaria vigente y los restantes $ 144.729 millones a cargo de los usuarios, esquema hipotético que implica un incremento en el costo del gas a cargo de los usuarios del orden del 63%.Esto se traduciría en una adecuación tarifaria del orden de entre el 26 y el 35 % para el caso de dos ejemplos para consumos mensuales de los meses de marzo y julio respectivamente.Tras la publicación del informe técnico, el secretario de Energía, Darío Martínez, expresó que "esta Audiencia Pública es una buena oportunidad para clarificar este tema intercambiando ideas entre los usuarios, las empresas productoras, las transportistas, las Pymes y el Gobierno""Darle transparencia a la información ayuda a llamar a las cosas por su nombre. Es necesario comprender cuál es la situación actual, de qué parte del costo del gas se está haciendo cargo el Estado y cuál los usuarios, y qué significa eso en tanto costo fiscal y en materia presupuestaria", agregó el funcionario.En ese sentido, Martínez insistió en que "es muy importante conocer de qué manera ese beneficio es trasladado a los usuarios; porque no es lo mismo que se distribuya de manera igual o plana, que ese gran esfuerzo fiscal beneficie prioritariamente a quienes más lo necesitan por su condición socioeconómica".La Audiencia Pública convocada para el 15 de marzo tiene por objeto el tratamiento de la porción del Costo Total del Gas que en 2021 se requerirá para abastecer la demanda prioritaria, que el Estado tomará a su cargo, tal como lo posibilita el decreto 892/20 que estableció el Plan Gas.Ar.