Dólar futuro: qué pidió el fiscal macrista tras los alegatos y cuáles son las tres alternativas que tienen los jueces

Raúl Plee, el fiscal ante el máximo tribunal penal del país, exigió hoy que sean rechazados los pedidos de sobreseimiento formulados por todos los acusados de la causa y pidió que el juicio oral y público se haga bajo el polémico argumento de considerar que a pesar de que la pericia técnica que determinó que con aquella operatoria no se afectaron las arcas del Estado no se trata de una "prueba exclusiva ni excluyente"

La decisión final, sea cual sea, la tomarán los jueces de la Sala I de la Cámara de Casación, que según publicó Página 12, resolvería el recurso antes de que termine el mes de marzo. Así las cosas, Ana María Figueroa, Daniel Petrone y Diego Barroetaveña tienen distintos caminos que pueden transitar

La vicepresidenta, el gobernador bonaerense, el titular del Banco Centraly el ex funcionarioexpusieron sus alegatos, a través de los que. El turno siguiente para tomar la palabra fue el del fiscal y, el que resta, es el de los jueces de la Cámara Federal de Casación Penal.. Es decir, las pericias dicen que no existió el delito que él acusa, pero quiere que el juicio se haga igual y vemos.El representante del Ministerio Público fue el último en exponer en la audiencia realizada ante Casación Penal, que había iniciado pasadas las 10.30 con la exposición de CFK, que definió esta causa como una herramienta electoral iniciada entre la primera vuelta y el balotaje que llevaron a Mauricio Macri a la Presidencia de la Nación en 2015."La pericia no es exclusiva prueba ni excluyente del resto de las pruebas" y "los peritos no son los que deciden sobre la suerte de un proceso", fueron algunas de las insólitas frases de Plee en la breve exposición en la que solicitó que el peritaje y sus autores sean presentados en el juicio oral de modo de poder confrontarlos con la acusación del Ministerio Público.El fiscal comenzó su exposición -que se desarrolló vía Zoom, como las demás- asegurando que no están dadas las condiciones fijadas por el artículo 361 del Código Penal para dictar sobreseimientos en la etapa preliminar del juicio oral: que el imputado obró en estado de inimputabilidad, que exista o sobrevenga una causa extintiva de la acción penal o el imputado quedare exento de pena en virtud de una ley penal más benigna.Esa parte de la exposición del fiscal fue confrontada, sin embargo, por el abogado de varios de los acusados, que antes que termine la audiencia recordó que hay excepciones jurisprudenciales; es decir, casos en los que se dictaron sobreseimientos por situaciones como la que hoy se puso en debate: la aparición de una prueba contundente que desbarataría la acusación.Los antecedentes de Plee son como para llenar una enciclopedia: no sólo es un peso pesado de Comodoro Py sino que además estuvo acusado de demorar la causa por el encubrimiento del atentado a la AMIA, trabajó para el macrismo línea fundadora literalmente a partir de su paso por la Comisión de Seguridad de Boca, fue denunciado por “pisar” las causas de lesa humanidad, desalentó la investigación sobre los fusilamientos y torturas de La Tablada y hasta se perimitió colocar a su hija Celeste como funcionaria antilavado.Instantes después de los argumentos del fiscal, el juez Daniel Petrone, presidente de la sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, dio por finalizada la audiencia: ahora el tribunal se dedicará a deliberar para luego definir si se hace o no el juicio oral, decisión que podría demandar hasta 20 días aunque se especula en los tribunales federales de de Comodoro Py que será antes.No obstante, cabe recordar que dos de esos magistrados, Petrone y Barroetaveña, tiene múltiples nexos con el proceso de lawfare y habitualmente avalaron investigaciones con múltiples irregularidades.. “El caso de dólar futuro se parece al de un homicidio, donde acusan a A de matar a B. Pero resulta que antes del juicio aparece B vivo, lo que demuestra que no hubo homicidio alguno”, dijo Kicillof como metáfora para explicar lo que mostraron las pericias sobre dólar futuro. El paralelismo tiene que ver con que en 2020, cinco años después de iniciada la causa, se hizo una pericia en la que especialistas contables de la Corte Suprema dijeron que no hubo ningún perjuicio para el Estado, que la operatoria del Banco Central fue legal, que no se favoreció a ningún amigo del gobierno, que el Central tuvo ganancias y no se perdieron reservas. Es decir, no quedó en pie ni uno solo de los elementos de la acusación.ç. Le patean la pelota al TOF para que sea éste quien resuelva, en todos caso, no hacer el juicio por inexistencia de delito. En verdad es darle la razón a los imputados, pero a más largo plazo y sin cargar del todo con la decisión.. Sería insólito, porque habrá que hacer un juicio cuyo resultado está cantado y en el que nuevamente hablarán CFK, Kicillof y los demás y serán inocentes.