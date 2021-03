Con más de 50 femicidios en lo que va del año, el colectivo de mujeres marchará contra la violencia de género

Con la consigna “Basta de femicidios! Basta de medidas cautelares que no sirven y de jueces y fiscales sin visión de género que miran para otro lado. Basta de apañar a policías violentos”, el colectivo de mujeres marchará este 8M con la justicia patriarcal como blanco principal del reclamo.

Se discutió si este 8 de marzo pandémico por el Día Internacional de la Mujer debía convocarse o no a movilizaciones en la vía pública. La terrible cifra de medio centenar de femicidios en los dos primeros meses del año llevó a determinar que sí: que había que marchar, con los cuidados del caso y mientras se lleva adelante un paro de mujeres. Para reclamar contra la violencia machista, la justicia patriarcal y la precarización laboral, que se agudizó con la pandemia.Además de las manifestaciones callejeras, muchas iniciativas se realizan desde lo virtual. Periodistas Argentinas, por caso, propuso que las mujeres que no puedan adherir al paro y la marcha se vistan de negro y compartan sus posteos.Este 2021, las consignas de este 8M, reflejan el repudio y el reclamo de medidas concretas. Reflejan la necesidad de políticas eficaces para ponerle freno a la ola de femicidios, la mayoría anunciados por situaciones previas que no fueron asistidas ni resueltas por los organismos del Estado