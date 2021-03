Grave: Larreta amontonó bajo el sol en interminables filas a mayores de 80 para vacunarse y luego se borró

desastre de organización por parte del Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta para la vacunación de mayores de 80 años, una población de extremo riesgo ante el coronavirus: amontonamiento de jubilados, desmayos y quejas de personas que esperan recibir su dosis sólo días después de que se conozca que la Ciudad rechazó la ayuda del Pami para descentralizar el proceso y que, además, trascienda el escándalo de la "privatización" de unidades de los fármacos para obras sociales

Esta es la vacunación que te ofrece el Gobierno de la Ciudad si no tenés prepaga. pic.twitter.com/cBv4rOEqZU — Victoria Montenegro (@MontenegroViki) March 9, 2021

Esto pasa ahora en el Luna Park. Mayores de 80 años que se quieren vacunar en la Ciudad, aglomerados, sin distancia social, y algunos esperando afuera del lugar, con frío y el enorme riesgo de contagio. pic.twitter.com/nkGkYZsJSY — Carina López Monja (@Carinalopezm) March 9, 2021

Larreta suspendió su visita al Luna Park. Será xq es lamentable ver a lxs mayores de 80 parados haciendo larguísimas colas p]/esperar la vacuna? Se desmayó 1 señora d 84 y no se previó asistencia médica. Ni sillas. Ni nada. Este es el buen gestor? Buen gestor de baldosas nada más — Andrea Conde (@andiconde) March 9, 2021

Vacunatorio del Luna Park, se desmayó Elcira de 84 años. No habia asistencia médica prevista, llamaron a la ambulancia después. pic.twitter.com/0hQElZz7s7 — silvana colombo 💚☀️ (@colombosilvana) March 9, 2021

Decenas de videos se viralizaron en las redes sociales en los que se observa inexpugnablemente unEn el Luna Park, que esta semana habilitó sus dependencias como centro de vacunación, se registraron hasta cinco cuadras de cola y más de una hora de demora. Aunque algunas personas se acercaron antes del horario indicado, fueron muchas las que coincidieron en las fallas organizativas del operativo:, dijo indignada una jubilada tras ser vacunada.Además del centro de vacunación del Luna Park, también funcionan los de La Rural, la sede de Oscoema y San Lorenzo. En este último sitio, también se registraron largas filas y quejas de las personas que buscaban ser vacunadas.Hoy por la mañana comenzó a circular un video de una señora descompuesta en las puertas de un centro de vacunación porteño. Desde la oposición ratificaron la críticas a la privatización y la mala organización de la vacunación a mayores de 80., dice un hombre que grabo un video en el centro de vacunación ubicado en el Club San Lorenzo (Sede Av. La Plata).En el video se puede ver una extensa fila de adultos mayores, todos de más de 80 años, que esperan para ser inoculados. La voz del video continúa:En las imágenes se ve a una señora senada en la vereda siendo asistida por un efectivo de la policía de la Ciudad. El video fue compartido por la legisladora porteña del Frente de Todos,, quien criticó: “Esta es la vacunación que te ofrece el Gobierno de la Ciudad si no tenés prepaga”. Mientras que la legisladora, agregó: “El sistema de vacunación de Larreta se debate entre la privatización y el desastre”.La legislasdorapublicó otro video donde se ve el caos en le ingreso de un centro de vacunación y escribió: “Así te trata Larreta si sos un adulto/a mayor que no está afiliado a una prepaga amiga. A raíz de las irregularidades denunciadas por la privatización de las vacunas y la falta de transparencia en la información que publicaron en su portal, presentamos un nuevo pedido de informe”.La indiganción fue creciendo con cada video que se difunde. Uno de ellos fue en el Luna Park, que comenzó a funcionar hoy. “Esto pasa ahora en el Luna Park. Mayores de 80 años que se quieren vacunar en la Ciudad, aglomerados, sin distancia social, y algunos esperando afuera del lugar, con frío y el enorme riesgo de contagio”, escribió una mujer que difundió el video.La legisladoracompartió el video y agregó: “¿Cuesta tanto organizar una vacunación digna para los porteños y las porteñas? No dejan siquiera que se inscriban los menores de 80. Los de 80 lidian para inscribirse, los confunden y dividen entre sistema público y privado. ¡Y a los que no tienen prepaga, los atienden así!”.Por su parte, la legisaldoradenunció: “Larreta suspendió su visita al Luna Park. ¿Será porque es lamentable ver a lxs mayores de 80 parados haciendo larguísimas colas para esperar la vacuna? Se desmayó una señora de 84 años y no se previó asistencia médica. Ni sillas. Ni nada. ¿Este es el buen gestor? Buen gestor de baldosas nada más”.El único que, por ahora, apareció fue el subsecretario de Desarrollo Social de la Ciudad, Gabriel Battistella, que en declaraciones a Perfil justificó la aglomeración porque “las personas que tienen turno llegan más temprano que el horario asignado".En tanto, el Ejecutivo porteño anunció que desde este miércoles comenzará la vacunación a los docentes y no docentes de escuelas públicas y privadas. Según explicaron, será de forma escalonada siguiendo las etapas de prioridades definidas en el Consejo Federal de Educación y se usará el nuevo lote de vacunas Sinopharm provisto por el Gobierno nacional.