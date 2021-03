Recuperación: a pesar de la pandemia, el uso de capacidad instalada fabril arrojó un mejor enero que con Macri

en enero de 2021 la industria utilizó el 57,2% de su capacidad instalada, lo cual significa que las fábricas están utilizando un mayor porcentaje de su maquinaria para producir que el último primer mes del año que gobernó Mauricio Macri en 2019 y que la herencia inmediata que dejó el ex presidente para el mismo mes de 2020

A la espera de que se pueda finalmente controlar la suba de la inflación, el INDEC informó este miércoles que un dato importante en vías de recuperar la economía después de la pandemia:Concretamente,. Asimismo, el sector manufacturero incrementó ese dato en términos anuales por cuarta vez en los últimos cinco meses.El repunte de enero de 2021 fue explicado, principalmente, por la incidencia de las industrias metálicas básicas, que exhibieron una suba de 9,2 puntos porcentuales y funcionaron al 70,7% de su potencial máximo, apuntaladas por la buena performance de la producción siderúrgica durante el período en cuestión. Este rubro solo fue superado por el de refinación de petróleo (77,5%) y por el de minerales no metálicos (71,7%).Respecto de este último, vale remarcar que arrojó un aumento anual de 17,3 puntos, el más alto desde el inicio de la serie del INDEC, que comenzó en 2016, como consecuencia fundamentalmente de la mayor demanda por parte del sector de la construcción, reflejada en el repunte anual de artículos sanitarios de cerámica, ladrillos huecos, pisos y revestimientos cerámicos, placas de yeso y cemento.También tuvo incidencia la mejora observada en el rubro metalmecánico (excluidos automotores) ya que aumentó su uso de capacidad instalada en 6,8 puntos. Sin embargo, vale resaltar que apenas aprovechó el 41,4% de su potencial y solamente se ubicó por encima de la industria automotriz (31,4%).A pesar de los bajos números, el sector automotriz acumuló su tercera suba consecutiva, al utilizar 5,1 puntos porcentuales más de capacidad instalada en comparación con el mismo mes del año pasadoCabe recordar que la producción de la industria manufacturera encadenó su tercera mejora anual consecutiva en enero de 2021 registró un crecimiento del 4,4% respecto del mismo mes de 2020.Desde el Ministerio de Producción explicaron el buen dato de enero se debió, en parte, a que hubo menos paradas de planta por vacaciones que en enero de 2020, una situación que probablemente se revierta en febrero. Adicionalmente, sostuvieron que también incidieron el mayor crédito productivo, las menores tasas de interés, la política de desarrollo de proveedores y la mayor demanda de bienes respecto a servicios por la pandemia, entre otros factores.Producto de un poder adquisitivo que persiste algo golpeado por la inflación, que el Gobierno busca dominar mediante el acuerdo de precios y salarios con empresarios y sindicatos, los autoservicios mayoristas, cadenas provinciales de supermercados y almacenes tuvieron una caída en las ventas de alrededor del 5% en febrero según la medición por unidades, dato que además está acompañado de una precarización en las compras que se orientan a bienes cada vez más baratos.Según BAE, desde la cámara de mayoristas CADAM; las cadenas nucleadas en CAS y FASA, y la Confederación General Almacenera (CGA) señalaron que la caída promedio fue del 5% el mes pasado, y no se observa un horizonte de recuperación si no mejora el poder adquisitivo, según advirtieron.En los grandes hipermercados, las operaciones también bajaron, aunque desde el sector no revelaron la magnitud. El titular de CADAM y Maxi consumo, Víctor Fera; el vicepresidente de la CGA, Fernando Savore; y fuentes de CAS y FASA coincidieron en que "el consumo cayó y en mayor medida si se trata de bienes no esenciales; es necesario un acuerdo de precios y la elevación del poder adquisitivo".