El presidente del Consejo de la Magistratura denunció a Gemignani por su violento saludo por el Día de la Mujer

El presidente del Consejo de la Magistratura, Diego Molea, presentó una denuncia en el organismo que encabeza por mal desempeño contra Juan Carlos Gemignani, integrante de la Cámara Federal de Casación Penal que fue noticia esta semana luego de que trascendiera públicamente que escribió mensajes machistas, misóginos y violentos en un chat que comparte con colegas y funcionarios judiciales del máximo tribunal penal del país

Solo se alcanzará la igualdad cuando se les reconozca el derecho a delinquir! Y también entonces sean pertinentemente penadas !!! Mientras tanto poniéndolas en evidencia !!! Gran abrazo !!!! Hasta qué la igualdad nos es solo relato !!! (sic)”, escribió Gemignani, que tiene antecedentes de violencia de género, este lunes como saludo por el Día de la Mujer en el chat de WhatAapp “Acuerdo Virtual” que tienen los jueces de la Cámara Federal de Casación.Ante el conocimiento público de ese hecho, que incluso encontró el rechazo del presidentey la vicepresidenta, Molea pidió al organismo que encabeza que Gemignani sea investigado por presunto mal desempeño en su función., argumentó el rector de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora en su denuncia.De este modo, la presentación pasará a la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo donde se sorteará un consejero para que lleve el expediente.Gemignani ya tiene en la mochila uny podría ser determinante en el castigo y la decisión que eventualmente tome ahora la Magistratura: en 2019, el mismo Consejo le aplicó una multa del 35% de su sueldo por única vez por haber ordenado la detención de una secretaria del tribunal por negarse a cumplir una orden del juez y por haber echado a la magistrada Liliana Catucci de una reunión.En este marco, el representante de los académicos y titular del Consejo solicitó a la Comisión de Disciplina y Acusación quele pida a Casación un informe detallado de los mensajes del juez y cualquier otra actuación que haya hecho la Cámara de Casación sobre el tema.Molea argumentó en el texto de la denuncia que "este Consejo de la Magistratura ha reconocido el enorme desafío que representa deconstruir los patrones socioculturales de violencia sistemática contra las mujeres. Como actores del sistema de Justicia, hemos implementado acciones claras y concretas a fin de fomentar la inclusión de la perspectiva de género dentro del Poder Judicial de la Nación".Se sabe que a partir del mensaje del magistrado, las juezas de Casación,, pidieron que el presidente del tribunal,, ordene certificar el contenido de los chats de los jueces.Gemignani usó el mismo chat para intentar explicar sus dichos: “Enterado de la ambigua interpretación dada a mi mensaje confidencial a favor de la igualdad de derechos de la mujer, expresión que reproduje el pensamiento igualitario de la filosofía occidental”.Hoy, el camarista ensayó una nueva defensa, pero esta vez pública. “Se trata de una absoluta tergiversación de mi parecer”, sostuvo de forma insólita por lo claras que fueron sus desafortunadas expresiones, e intentó defenderse a partir de recordar que en diciembre de 2019 pidió la absolución de una mujer a pesar de estar acusada de contrabandear un kilo de cocaína porque era sometida a violencia de género.“Jamás se me ocurrió realizar ninguna consideración valorativa sobre ninguna mujer en ningún sentido. No he hecho ni lo haré jamás en mi vida. Hay una tergiversación de mi temperamento pero –como solía decir la gente que me ha formado en derecho penal– los jueces hablan por sus sentencias. Mi temperamento definitivo está en la sentencia de diciembre de 2020 que acabo de referir”, señaló en una entrevista con radio Mitre.El escándalo con Gemignani se da en momentos de tensión dentro del tribunal penal, que fue y es pieza clave del lawfare macrista. Por estos días la jueza Ledesma y su colega Alejandro Slokar pidieron al juez Hornos que renuncie y que convoque a un plenario de jueces para tratar su alejamiento como presidente de Casación.Esto se debe a que Hornos fue denunciado por diputados del oficialismo debido a que se probó que se reunió al menos seis veces en Casa Rosada concuando era presidente, lo que fue considerado por sus colegas como contrario a la independencia judicial.