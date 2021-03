El Gobierno concretó la denuncia penal por la deuda con el FMI: Macri y varios ex funcionarios apuntados

el gobierno de Alberto Fernández cumplió lo que adelantó el Presidente ante la Asamblea Legislativa y formalizó la denuncia penal contra la gestión de Juntos por el Cambio por acuerdo de endeudamiento con el FMI, lo que deja a Mauricio Macri y varios de sus ex funcionarios apuntados por la acusación

La medida, además de a Mauricio Macri en su carácter de Presidente de la Nación, incluye al exministro de Hacienda, Nicolás Dujovne; al exministro de Finanzas y Presidente del Banco Central, Luis Caputo y a Adolfo Sturzenegger y Guido Sandleris como expresidentes del Banco Central

Finalmente,Larealizó la presentación penal contra Macri y diversos integrantes de su gestión por el acuerdo con el Fondo que endeudó al país por más de 40 mil millones de dólares, bajo la acusación deLa denuncia la realizó el Gobierno tras conocerse lossobre los procedimientos aplicados para la celebración del Acuerdo Stand By con el organismo. Fue presentada ante elEn la presentación reseña que el 20 de junio de 2018, el FMI aprobó un nuevo empréstito, que fue destinado "a solventar la formación de activos externos, en perjuicio del Estado Argentino y de todo el pueblo de la Nación, que con el endeudamiento subvencionó las ganancias de los especuladores por la decisión de los denunciados". Con esos fondos, los funcionarios del gobierno de Macri "ejecutaron un programa criminal destinado a generar ingentes ganancias finales en dólares a personas físicas y jurídicas, las que fueron solventadas mediante el endeudamiento externo contraído por el Estado Nacional".Asimismo, marca que la decisión de suscribir "con urgencia y a como diera lugar el mayor empréstito otorgado por el FMI en su historia -con la correspondiente complacencia del organismo- "se expresó en la violación de las normas esenciales para esa decisión".La OA recordó las manifestaciones del ex asesor del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y actual presidente del BID, Mauricio Clever Carone, quien en su exposición en el Consejo de Relaciones Internacionales de Chile explicó las razones de la concesión de un préstamo "inédito" a Argentina., se recalca en la denuncia del organismo, y se afirma que paraPara el organismo oficial, el gobierno de Macri evitó "cumplir con los procedimientos legales para la toma de la decisión del endeudamiento evitando al Congreso de la Nación, hasta falsear los objetivos del empréstito".En el texto de la denuncia se insiste en que "el FMI fue complaciente tanto con el otorgamiento del empréstito como con el control de su ejecución", algo que no resulta casual sino causal la coincidencia de las sumas, en tanto los USD 44,5 mil millones obtenidos mediante el empréstito con el FMI resultan muy cercanos a los USD 45,1 mil millones fugados por capitales especulativos y los USD 46,1 mil millones de Lebacs emitidos a junio de 2018"."Los imputados recurrieron a distintas conductas que se describen en la denuncia, desde evitar cumplir con los procedimientos legales para la toma de la decisión del endeudamiento evitando al Congreso de la Nación, hasta falsear los objetivos del empréstito; lo cierto es que entre mayo de 2018 y hasta que fueron restablecidos tardíamente los controles cambiarios más estrictos en octubre 2019, del total pautado con el FMI se desembolsaron casi USD 44,5 mil millones", explica la denuncia.Pero, ¿quiénes son los apuntados penalmente por la deuda con el Fondo?Según la denuncia de la OA, todos los funcionarios "tenían a su cargo la administración de bienes e intereses pecuniarios ajenos"."Hemos visto cómo de modo sistemático los imputados dictaron distintas normas destinadas a flexibilizar el mercado de cambios, eliminaron el encaje para el ingreso de divisas y el plazo de estadía mínima que regulaba los movimientos transfronterizos de capitales, eliminaron las obligaciones de ingresar y liquidar las divisas provenientes de exportaciones de bienes y servicios, flexibilizaron el sistema de información correspondiente al Régimen Informativo de Operaciones de Cambio (RIOC) y eximieron del pago de impuestos a los rendimientos de las letras del BCRA", indica el informe."Mauricio Macri en su carácter de Presidente de la Nación; Nicolás Dujovne, en su rol de Ministro de Hacienda; Luis Andrés Caputo en su doble carácter de Ministro de Finanzas y Presidente del Banco Central; y finalmente Adolfo Sturzenegger y Guido Sandleris como Presidentes del Banco Central de la República Argentina, tenían a su cargo la administración de bienes e intereses pecuniarios ajenos", precisan.Y concluye: "Violaron los deberes a su cargo, incumpliendo la solicitud al Poder Legislativo Nacional de la autorización previa para contraer el empréstito con el FMI (arts. 75 inc. 4 y 7 de la CN), y eludiendo la inclusión del empréstito por el monto correspondiente en la ley de presupuesto (art. 60 de la ley 24.156), omitiendo traducir documentos fundamentales en legal forma (art. 6 de la ley Nº 20.305)".