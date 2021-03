Mariano Macri desconoció ante la Justicia sus propias denuncias contra Mauricio por el negocio de los parques eólicos

los Macri y el negocio de los parques eólicos. Es que Mariano declaró hoy como testigo en la causa en la que se investiga un supuesto negociado con la compraventa de esas parques productores de esas fuentes de energía durante el gobierno de Cambiemos y aseguró que no tiene información sobre ese tema y que mintió en las entrevistas que le dio al periodista Santiago O´Donnell para el libro "Hermano", donde básicamente dijo que Gianfranco es el testaferro de Mauricio en una operatoria comercial en la que el ex presidente se habría aprovechado de su cargo para obtener beneficios económicos

Primer acto: una persona dice que uno de sus hermanos cometió un delito para proteger otros delitos de otro de sus hermanos. Segundo acto: el tercero de los nombrados se enoja con el primero y lo obliga a arrepentirse y evitar que su comunidad se entere de esos delitos. Tercer acto: la misma persona que desnudó los delitos de sus hermanos debe ratificar su denuncia bajo juramento, pero elige decir que desconoce lo que había dicho y que sólo fueron mentiras.¿Cómo se llama la obra? Pues claro,En una breve declaración de unos 15 minutos por videollamada ante el juez federal, Mariano intentó poner sobre la mesa el conflicto legal que mantiene con el autor del libro “Hermano”, la publicación que generó su declaración en el expediente que tiene al ex presidente como imputado y donde el hoy testigo afirma que, “en el caso de los parques eólicos, Gianfranco hizo de testaferro de Mauricio”.Hoy,, según pudo reconstruir Télam a través de fuentes judiciales.Según detalló O´Donnell, a principios de 2020, Mariano lo contactó -se conocían desde hace dos décadas en Estados Unidos- con la idea de contar la historia de su familia, en el marco de la disputa familiar por la herencia de Franco Macri, fallecido el 2 de marzo de 2019, durante el último año de la presidencia de Mauricio.Con 17 horas de grabación con el entrevistado e intercambios por mail documentados, el periodista escribió un libro en donde refiere a la venta de IECSA, la rivalidad de los hijos de Macri con Ángelo Calcaterra –primo y socio en emprendimientos–; la operación de compra del Correo Argentino; la causa de los peajes por la renegociación de los contratos de Autopistas del Sol en perjuicio del Estado nacional; los parques eólicos, con ventas y adjudicaciones escandalosas; y los Panamá Papers.Sin embargo, con la publicación a punto de salir, Mariano se habría arrepentido de sus dichos y buscó frenar la aparición del libro. En este último proceso, trascendió que hubo intentos de coima a O´Donnell, amenazas y también aprietes cruzados del entorno del ex presidente al hermano "oveja negra" que habló para el libro.Lo cierto es que, lo contrario a lo que le había dicho a O´Donnell.El testimonio de Mariano fue requerido luego de que el diputado del Frente de Todosampliara su denuncia original e incorporara los pasajes del libro "Hermano" en el que se hace referencia al supuesto negociado. Allí, el hermano del ex mandatario nacional dijo que, "en el caso de los parques eólicos, Gianfranco hizo de testaferro de Mauricio".En aquella presentación,La presentación fue realizada luego de que el consorcio internacional de periodistas Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) difundiera información que daría cuenta que el hermano del expresidente fue el beneficiario final de la operación de compraventa de que dejó una ganancia aproximada de 70 millones de dólares.El consorcio de periodistas OCCRP reveló que, detrás del entramado de sociedades creadas para comprar y vender los parques eólicos, se encuentra Lares Corporation SPF, una offshore con sede en Luxemburgo controlada por Gianfranco Macri.Fuentes judiciales indicaron a Télam que días atrás los abogados de la firma SOCMA y Gianfranco Macri se presentaron ante la Justicia con documentación oficial que daría cuenta de que la firma Lares Corporation había sido debidamente declarada ante el fisco.Las empresas vinculadas al grupo Macri que participaron de los parque eólicos fueron creadas durante diciembre de 2015, a pocos días de la asunción del ex presidente, y el negocio se produjo durante el año siguiente.Se trata de una causa que también roza a varios famosos, como el futbolista de Boca Juniors, el ex jugador y actual DTy a, cuyo testimonio formal como testigo estaba previsto para el 1 de marzo, pero se postergó aún sin fecha porque la ex esposa deestá en Miami y pidió declarar desde allí vía Zoom.La convocatoria de Nannis es "al sólo efecto de que aporte toda documentación obrante en su poder con relación a la presunta vinculación de Claudio Paul Caniggia con los hechos investigados". La mujer denunció que el "Pájaro" habría participado de un "negociado" vinculado a la compraventa de parques eólicos, y aportó documentación y un pendrive con datos al respecto.