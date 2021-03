Vacunas: en horas sale un avión a traer dosis de Sputnik y está al caer la aprobación de la Sinopharm para mayores de 60

hoy se confirmó que el vuelo de Aerolíneas Argentinas hacia Moscú parte en la madrugada del jueves en busca de un nuevo cargamento de dosis de vacunas

en la Casa Rosada están esperando para antes del fin de semana la autorización de la Anmat para que la vacuna de Sinopharm se pueda aplicar a mayores de 60 años

Finalmente se confirmó lo que el presidentehabía adelanto acerca del arribo al país de más vacunas Sputnik V y Sinopharm:A través de su cuenta de Twitter, el responsable de Aerolíneas Argentinas,confirmó que esta noche a la 01:05 parte un nuevo vuelo de Aerolíneas Argentinas a la capital de Federación Rusa., escribió.Por otro lado, añadió que "sumados estos vuelos al que hicimos a China, desde diciembre de 2020" trajeron "al país 3.374.000 dosis de vacunas". Y agregó: "Un importante trabajo logístico en coordinación con los distintos actores de todos los países involucrados".El regreso del avión está pautado para este viernes o el sábado. La cantidad de dosis de vacunas contra el coronavirus Sputnik V se terminará de confirmar, como en los envíos anteriores, cuando el avión de Aerolíneas Argentinas arribe a la capital de Rusia.La idea del Gobierno es avanzar en el ritmo de vacunación en todo el país, ya que la expectativa, que dijeron funcionarios públicamente, es "llegar a un millón de vacunas dadas por semana", lo cual implicaría incrementar el ritmo actual. El universo de personas que integran los grupos de riesgo, que el Ejecutivo busca inmunizar antes del invierno, en el país comprende, aproximadamente, a 13.500.000 personas.No obstante, las dosis de Spunitk V que llegarán en los próximos días no son los últimos que lo harán en los días siguientes.La novedad tiene mucho mayor valor aún si se tiene en cuenta que, lo cual significará que el fármaco de los tres laboratorios con lo que el país firmó contratos puede ser aplicado a jubilados, el grupo de mayor riesgo.Ante las dudas de los malintencionados de siempre, el presidente Fernández se anticipó a las suspicacias y en la entrevista concedida a Canal 9 explicó que el proceso de aprobación siguió la misma modalidad que con la Sputnik V: primero se autorizó para menores de 60 y luego se agregaron estudios para aprobar la vacuna para mayores de esa edad.Si la autorización se concreta, la vacunas chinas podrán ser usadas para personas en edades de riesgo. Para comprender el valor, cabe recordar que en la Ciudad de Buenos Aires todavía no vacunan a personas por debajo de 80 y en Provincia de Buenos Aires ya avanzaron a franjas de entre 60 y 70 años., una cifra para nada menor en un contexto de guerra por los fármacos en el que son más los países que no tienen ni una dosis que aquellos que sí.