Aprietes a Indalo: recusan a Rosenkrantz por su vínculo con "Pepín" Rodríguez Simón, el operador judicial de Macri

el empresario Fabián De Sousa reclamó que nada más y nada menos que el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Rosenkrantz, se aparte de la causa en la que se investigan las supuestas presiones sobre los accionistas del Grupo Indalo debido al vínculo que el ministro supremo tiene con Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, quien es señalado como uno de los miembros de la mesa judicial de Macri

A la derecha de la imagen, hacia el fondo, Rosenkrantz en la fiesta de casamiento de la hija de "Pepín" Simón

A pesar de Comodoro Py, aunque parezca paradójico, con el correr del tiempo, el avance de algunas causas y la abrumadora cantidad de probatoria existente,En este caso,La recusación fue presentada hoy por los abogadosante el máximo tribunal luego de que ayer accedieran alEl pedido fue realizado ante la misma Corte, en la causa que lleva adelante la jueza, en la que está acusado el propio Macri y en la que las defensas intentaron desde el principio del caso impedir el entrecruzamiento de los teléfonos del ex presidente y los integrantes de su mesa judicial.En la causa, un informe elaborado por la DAJUDECO da cuenta de los registros de llamadas existentes entre Rodríguez Simón y distintas personas -varias de ellas de la más alta relevancia político-institucional de nuestro país-, que tuvieron lugar en períodos de tiempo que se corresponden con los hechos investigados en la causa, entre ellos estaría la figura de Rosenkrantz.Para Beraldi, la evidencia “debe ser evaluada en el contexto informativo que surge de distintos artículos periodísticos -no desmentidos-, que dan cuenta que el imputado Fabián Rodríguez Simón, cuya legitimación pasiva en esta causa fue dispuesta en el día de ayer, mantiene un vínculo de amistad de larga data con el magistrado recusado”., sostuvieron los abogados en el escrito al que accedió Télam.La Corte tiene para resolver un recurso presentado por los abogados que representan a De Sousa con el que reclamaron que se apartado de la causa el juez de Casación Eduardo Riggi a quien acusador de haber intentado frenar el avance de la investigación cuando pidió a la a jueza del caso que le mandara todo el expediente para resolver sobre la procedencia de una medida de prueba.En este expediente se investiga una presunta organización delictiva integrada, entre otras personas, por altos funcionarios del anterior Gobierno nacional -entre ellos, el ex presidente Mauricio Macri-, quienes se habrían valido del Estado y de recursos públicos para presionar a las empresas del “Grupo Indalo” y a sus dueños.Además, en este proceso judicial se investiga el accionar que habrían llevado a cabo integrantes del anterior gobierno a través de una denominada “Mesa Judicial”, desde la cual se habrían orquestado maniobras políticas y judiciales para afectar al mismo grupo empresario.