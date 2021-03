"A los loritos propaladores y trolls a sueldo": respuesta de la esposa del Indio al macrismo que lo llamó "vacunado VIP"

el "privilegiado" está dentro del grupo mayor de 70 años y se vacunó luego de inscribirse en diciembre, esperar su turno y trasladarse al lugar que le asignaron. pic.twitter.com/jSIJntUdpX — virusolari (@virusolari) March 20, 2021

"Agradecidos con todes les que están trabajando incansablemente para cuidar nuestra salud. A los loritos propaladores y trolls a sueldo les deseo que, cuando lo necesiten, alguien se acuerde de ellos"

Agradecidos con todes les que están trabajando incansablemente para cuidar nuestra salud

A los loritos propaladores y trolls a sueldo les deseo que, cuando lo necesiten, alguien se acuerde de ellos... — virusolari (@virusolari) March 20, 2021

Llegó la respuesta:"El 'privilegiado' está dentro del grupo mayor de 70 años y se vacunó luego de inscribirse en diciembre, esperar su turno y trasladarse al lugar que le asignaron", inició su argumentación "Viru" o "Virulana", como la llama el Indio, en sus redes sociales.Y completó:. En ese tuit difundió la captura que demuestra que el ex líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota no tuvo privilegios para ser vacunado, se inscribió y fue convocado como todos los bonaerenses.Luego, llegó el agradecimiento pero también un contundente mensaje para el macrismo y sus agresiones y mentiras:Más tarde, ante la consulta de un seguidor, Viru, quien vive junto al músico hace años en Parque Leloir, barrio del partido de Ituzaingó en la provincia de Buenos Aires, Argentina, comentó que aclaraba "solo para respaldar a los que tienen a cargo una campaña que nos protege y nos cuida, la alegría es nuestra arma letal contra los odiadores".Luego, otro le dijo "lo que se debe estar arrepintiendo Carlos de haber entrado a este antro de las redes sociales", a lo que Viru respondió: "No porque la gente del bien son mayoría, recibimos más amor que odio".Cuando se le preguntó si ella ya había recibido la vacuna, la esposa del Indio Solari dijo: "Todavía no es mi turno, ya llegará... Esperando turno con entusiasmo"."Que vergüenza. Cómo hicieron con Verbitsky vacunan al Indio Solari antes que a un jubilado de Florencio Varela que está esperando en su humilde casa con rejas y sin cloacas. Asco", había tuiteado en respuesta a un mensaje del ministro de Salud de la Nación, Daniel Gollan.En respuesta, Viru la dejó sin palabras: "@florenciarietto estaría bueno que te informaras antes de destilar veneno, el Indio se inscribió, esperó pacientemente su turno y se fue a vacunar al lugar que le correspondía como cualquier ciudadano... vergüenza es otra cosa, mentir para capitalizar votos por ejemplo...".