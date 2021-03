Insólito: Macri se comparó con Estela de Carlotto, chicaneó el trabajo de Juan Carr y cuestionó a Riquelme en Boca

el ex presidente Mauricio Macri continúa su raid mediático, aunque en la jornada de hoy hizo medios pero también un Instalive, y ya no sólo ataca al Gobierno nacional sino también a figuras apreciadas en la cultura, los Derechos Humanos y el deporte que, en uno u otro sentido, lo cuestionaron a él o a su paso por Casa Rosada entre finales de 2015 y 2019

Ya sin límites y verdaderamente en modo "halcón" de cara a la interna cruda de Juntos por el Cambio ante el cronograma electoral,Así, a través de un vivo de Instagram y una entrevista con el conductor ultraderechista de FM Uno Carlos Eguia,, durante la dictadura, y dijo no entender "cuál es su aporte en la sociedad”;; y también, el vicepresidente segundo de Boca Juniors, club del que este último sacó al macrismo con los votos.Consultado agresivamente por Eguía acerca de si "hace mucho que no lo ve a Juan Carr" y si éste "no anda por ahí juntanddo gente durmiendo en la calle", dirigente social que mantiene diálogo con todos los espacios políticos para coordinar su acción social, el líder PRO respondió:La ironía con poco argumento fáctico alude a las campañas que sigue realizando el titular de la Red Solidaria pero de diferente modo por la pandemia del coronavirus, que durante la gestión de Cambiemos articulaba presencialmente en Plaza de Mayo para contener a personas en situación de calle y asistirlas en los meses más fríos del año.En otro fragmento, el ex mandatario volvió a responderle a, quien antes había apuntado contra Macri por las múltiples causas judiciales que pesan en su contra y por su desprecio, durante su gestión, por los DDHH. “Está demostrado que es un delincuente y tiene que estar preso, lo antes posible”, había asegurado la referente de derechos humanos.Este viernes, Macri insistió con una insólita respuesta:La última referencia no menos que cuestionable del ex presidente fue contra el máximo ídolo de Boca Juniors,, con quien siempre tuvo conflictos y quien, además, fue el principal artífice para que el ciclo PRO que Macri empezó en el Xeneize y que luego continuó Daniel Angelici terminara."¿Cómo ves la gestión de Román en Boca?", fue la pregunta que alguien quee ofició de entrevistador en el Instalive le trasladó al ex mandatario supuestamente desde la audiencia., respondió Macri.