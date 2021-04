Pobreza: el Gobierno la definió como una "cachetada", defendió medidas en pandemia y apuntó al "desarrollo" y el "crecimiento"

ministros del Gabinete nacional salieron a describir como "crítica" a la situación, explicar en qué condiciones estaba el país ante la llegada de la pandemia y qué hay que hacer en un camino de mejora de los guarismos económicos y sociales

El miércoles el INDEC dio a conocer que el 2020, con el duro impacto de la primera parte del año y las medidas restrictivas duras para contener los contagios de coronavirus, cerró con la. Ante ese escenario,En primer lugar, el ministro de Desarrollo de la Nación,, explicó en varias entrevistas que "sin la asistencia del Estado, hoy la pobreza sería del 51%" luego del un año de impacto del coronavirus, por lo que valoró las políticas sociales que contuvieron durante la pandemia, como la tarjeta alimentar, el IFE y el Plan Potenciar Trabajo., advirtió el funcionario sobre los datos difundidos esta tarde por el INDEC.No obstante, Arroyo reconoció quepero destacó una leve recomposición respecto al segundo trimestre del año pasado, "que llegamos a tener 47%"."La realidad es que hoy hay más changas, hay más movimiento económico, la construcción y el textil. El que se mueve consigue una changa. El tema hoy es el precio de los alimentos y cuánto rinde la plata.", agregó.Desde su cartera en particular, el funcionario señaló que tiene "tres objetivos" para 2021: "Crear 300.000 puestos de trabajo, urbanizar 400 barrios y poner en marcha 800 jardines. La pobreza en los más chicos es el punto clave, es del 56%", detalló.Asimismo, Arroyo señaló que "la tarea el año pasado fue sostener la situación alimentaria", mientras que "este año es dar vuelta esto". Y concluyó: "Tenemos que hacer transformaciones profundas en lo productivo, en tema viviendas y en la escolarización de los chicos. Este año tiene que ser el de la reconstrucción".Por su parte, el titular del Ministerio de Trabajo,, aseguró que, para revertir los niveles de pobreza en Argentina es necesario "aplicar un modelo de desarrollo que genere empleo en todo el país" tras analizar los números dados a conocer ayer por el INDEC:, dijo Moroni en diálogo con la radio FM Urbana y agregó que ése es el camino en el que trabaja el Gobierno nacional.También señaló que "la pobreza se ha convertido en un fenómeno complejo en la Argentina" y que "los métodos asistenciales sirven para situaciones como la que transita el país" en el contexto de la crisis que generó la pandemia que se suma a la que quedó de la anterior gestión de, mandato durante el que la pobreza aumentó en general y particularmente en tres de sus cuatro años.Por ese motivo, dejó claro que, mientras se trabaja en aplicar un modelo de desarrollo que genere empleo, "hay que seguir asistiendo a la gente que lo necesita, pero no son un mecanismo de salida, de solución de fondo".Respecto a los números de pobreza e indigencia,Consultado acerca de los índices del desempleo durante los últimos meses, indicó que"Los Estados Unidos perdieron el año pasado como 16 puntos, Brasil 14, Chile casi 10 puntos. Nosotros el empleo formal lo mantuvimos bastante bien y el empleo informal por supuesto cayó mucho más durante la pandemia", completó.Moroni destacó que, durante el último tiempo, "el empleo se ha recuperado muchísimo" y dijo respecto al empleo formal que llevan "seis meses de crecimiento", lo que implica que "de los casi 4 puntos que traíamos, ahora tenemos 2,7".Por su parte, el ministro de Desarrollo Productivo,, también ponderó a las políticas de contención implementadas durante la pandemia, que "evitaron daños mayores" para la economía argentina, pero indicó que el Gobierno ahora está "en el camino del crecimiento, y el crecimiento es la base fundamental para reducir la pobreza".En diálogo con Radio 10, Kulfas explicó que "todo forma parte de un cuadro de situación muy difícil que vive la Argentina y al mismo tiempo que muestra algunas señales positivas"., manifestó el ministro de Desarrollo Productivo.Respecto de los indicadores que ven como positivos en cuanto a la recuperación, Kulfas precisó: "Tenemos ya ocho meses consecutivos de crecimiento del empleo de la industria, seis meses consecutivos en la construcción, es decir estos dos sectores están liderando el crecimiento y la recuperación del empleo".También destacó que "en el sector de la Economía del Conocimiento hay cerca de 8 mil búsquedas laborales en este momento activas, es decir que efectivamente, lo que vemos es que después de un momento muy difícil que fueron los últimos dos años de (Gobierno de Mauricio) Macri más el año de pandemia, estamos creciendo y el crecimiento es la base fundamental para reducir la pobreza”En cuanto a la inflación, el ministro Kulfas afirmó que "la expectativa que tenemos es en base a las políticas macroeconómicas más el esquema de acuerdo que hemos ido trabajando con los sectores de la producción, vamos lograr una reducción de la inflación".Kulfas explicó que"Insisto, no es un problema de este gobierno ni del anterior, es de varias décadas, es estructural y tenemos que modificarlo", remarcó. Respecto de las mesas sectoriales, sostuvo: "Tenemos un gran desafío con el sector empresario para alinear precios y revertir aumentos desmedidos. Si no hay resultados a través del diálogo hay otras herramientas".