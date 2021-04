Oficial: Cristina renunció al sueldo de vicepresidenta y la Justicia le devolvió la administración de Hotesur y Los Sauces

en primer lugar, una resolución en el Boletín Oficial ratifica y pone en funcionamiento la renuncia voluntaria de la vicepresidenta a su salario por ese cargo, y por otro lado el TOF 5 ordenó que cese la intervención de sus hoteles y que sean devueltos a su familia, entre otras medidas

"Conforme la comunicación del día 05 de marzo de 2021, la Señora Vicepresidenta puso en conocimiento de la SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA, su decisión de renunciar a percibir los haberes correspondientes al cargo para el que fue electa, a partir del 01 de abril del corriente año"

El Tribunal Oral Federal 5 ordenó que termine la intervención a las sociedades de la familia Kirchner, Hotesur y Los Sauces, y dispuso la devolución a la familia de la ex presidenta y el fallecido ex mandatario Néstor Kirchner, ya que el plazo ya resultó irrazonable y que de todas maneras los bienes siguen embargados e inhibidos por lo que continúan como respaldo, en caso de que el juicio lo determine, de sanciones económicas

Dos definiciones importantes vinculadas afueron confirmadas o tomadas hoy desde el Poder Ejecutivo nacional y la Justicia, respectivamente:La ex presidenta renunció a su salario como segunda al mando del Poder Ejecutivo y titular del Senado, cargo que ocupa desde el 10 de diciembre de 2019, cuandoasumió como Presidente.Hace algunas semanas, la mandataria tomó la decisión y dio sus razones por medio de una carta remitida al secretario general de la presidencia,. Y este miércoles 7 de abril, a través de la Resolución 145/2021, la decisión se convirtió en oficial y salió publicada en el Boletín Oficial., se indica en los considerandos.En la resolución, que fue firmada por Vitobello, se sostuvo: "Tómese conocimiento de la renuncia a la percepción de haberes correspondientes al cargo de Vicepresidenta de la Nación a partir del 01 de abril del 2021, realizada por la Dra. Cristina Elisabet Fernández de Kirchner".Asimismo, y de acuerdo a lo que figura en el Articulo 2°, concluyeron: "Comuníquese a la DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS y a la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN a efectos que arbitren los medios necesarios para hacer efectivo el cumplimiento de lo indicado en el artículo precedente". En tanto, en el Artículo 3° indicaron: "Comuníquese, notifíquese, publíquese y dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL".En su carta de renuncia a ese sueldo, Cristina justificó que había sido "notificada de la Resolución de ANSES Nro. COM-A 02503/21 de fecha 03 de marzo de 2021" en la que se le restituyó "la asignación mensual vitalicia en carácter de ex Presidenta de la Nación durante los periodos 2007-2011, 2011-2015, de la cual había sido ilegítimamente privada durante la administración de Mauricio Macri tal como surge de la respectiva senencia judicial de fecha 29 de diciembre de 2020".La resolución se tomó por dos votos a uno y el voto mayoritario estableció también el nombramiento de veedores de la AFIP que vigilen el andar de ambas empresas dedicadas a alquilar propiedades, principalmente hoteles, oficinas y casas. Previamente, el abogado de CFK había denunciado que después de cinco años de una intervención "ilegal", la administración judicial impuesta por el fallecido Claudio Bonadio -sobre quien recaían por obra de sorteos todas las causas contra la ex presidenta- omitía cobrar algunos alquileres, no pagaba los impuestos, no hacía el mantenimiento e incluso hubo propiedades usurpadas y robadas.Los jueces que votaron la restitución de Hotesur y Los Sauces fueron. En disidencia votó la jueza. Los dos primeros tuvieron el respaldo del fiscal Diego Velazco en el caso de Los Sauces, pero no en el de Hotesur.Grünberg y Obligado, por su parte, sostienen que hay formas menos gravosas que la intervención para tener los bienes inmovilizados. Según trascendió en Página 12, ambos evalúan que la existencia de delito es muy dudosa, porque ya hay un peritaje favorable a los Kirchner y eso puede marcar el paso.Pallioti se diferenció al considerar que la intervención debe continuar para garantizar la inmovilidad de los bienes. Lo que argumentan desde la defensa, además de que el embargo y la inhibición siguen, es que la postura de la jueza conduce casi a la disolución de las empresas por las deuda que fueron acumulando los interventores.En el contexto, aseguran fuentes al tanto de los expedientes, suenan las visitas de los camaristas federales y de Casación a Olivos. Es que todos, en distintas instancias del proceso ante de la elevación a juicio oroal, fueron parte de la maniobra que buscó sumar imputaciones contra la expresidenta y su familia.Las causas Los Sauces y Hotesur se basan en que, supuestamente, los Kirchner cobraban alquileres que serían retornos de la obra pública. Pero sucede que los alquileres fueron a precios de mercado, bancarizados, y en el juicio oral, hasta los testigos de la acusación declaran que no hubo delito alguno.