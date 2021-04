Procesaron al ex secretario de Finanzas de Mauricio Macri por irregularidades en la colocación de bonos en el Deutsche Bank

Santiago Bausili fue secretario de Finanzas del gobierno de Mauricio Macri. Ahora está procesado en una causa en la que está imputado por haber contratado como colocador de bonos de deuda pública nacional al Deutsche Bank. El problema radica además en que se trata de la entidad bancaria en la que había trabajado antes de asumir en el Poder Ejecutivo.

A su entender, "el encausado en su defensa dijo que siempre sus intervenciones fueron nimias, pero lo cierto es que no sólo fueron comunicaciones intergubernamentales, que también tenía vedado efectuar, sino que aquí directamente prestó conformidad para que, entre otras cosas, el Deutsche Bank, entidad de la cual él tenía acciones y otras por recibir, fuese designado como banco colocador y reciba, por ello, un 0,12% del monto colocado, 7 mil millones de dólares".Según señaló el fallo, “lo resuelto allí era de una importancia notable, ya que se decidía sobre un nuevo acaudalado endeudamiento por parte del Estado argentino. Bausili no podía intervenir en ningún asunto relacionado o vinculado a su ex empleador hasta septiembre de 2021”.