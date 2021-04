Qué dijeron Vizzotti y Gollan sobre la vacuna Sinopharm y las fake news de Juntos por el Cambio y medios

Tanto el Gobierno nacional como la administración de la provincia de Buenos Aires respondieron a lo que consideran una campaña de desinformación contra la vacuna china de Sinopharm, que se aplica en la Argentina, contra el coronavirus, y ratificaron que el fármaco "tiene una eficacia del 80%", a contramano de la "información confusa" que lanzan desde Juntos por el Cambio y algunos medios de comunicación, como Clarín

En ese sentido, pidieron "responsabilidad" a los dirigentes de la oposición y a los medios de comunicación, en un contexto que requiere de esto al máximo, marcado por el desafío que impone atravesar la segunda ola de contagios de coronavirus en el país., fue lo que dijo la ministra de Salud de la Nación,, en una rueda de prensa, para luego advertir sobre "información confusa" divulgada en los últimos días sobre ese componente.Tanto en artículos periodísticos como en las redes sociales, algunos medios de comunicación - cona la cabeza - y dirigentes opositores -como punta de lanza - aludieron a una supuesta falta de eficacia de la vacuna proveniente de China, adquirida por el Gobierno nacional, y que ya fue aplicada a dos millones de ciudadanos argentinos y a 65 millones de habitantes del país asiático.En primer lugar, la hipótesis por un tuit de la presidenta del PRO que replicaron dirigentes y simpatizantes de JXC compartiendo un artículo de Clarín con información sobre la vacuna Sinovac presentada de manera confusa como si se tratara de la Sinopharm fue que se trató de un error de la ex ministra deFuncionarios bonaerenses consideraron a esa información "falaz" como un nuevo intento por parte de la oposición de dinamitar las políticas sanitarias del Gobierno, en un escenario de multiplicación de contagios que preocupa por igual a intendentes, infectólogos y terapistas y en el que enormes recursos humanos y logísticos están orientados a apurar el plan de vacunación.El jefe de Gabinete bonaerese,, y el ministro de Salud provincial,, pidieron "responsabilidad" a los dirigentes opositores y calificaron como "atroz" el hecho de que "medios porteños" hayan titulado días atrás que una de las vacunas "de origen chino que se aplica en la Argentina tiene bajo índice de efectividad"."No creo que hayan confundido la Sinovac, que se aplica en Chile, con la Sinopharm, que es la que damos en la Argentina y tiene otros indicadores de eficacia", evaluó Gollan sobre un artículo que consideró "falaz e infame".En ese sentido, analizó quey pidió a la sociedad que "no crea nada de lo que dicen esos medios" e intente informarse a partir de las "publicaciones oficiales".Vizzotti, en concreto, se sumó a la concientización y explicó hoy que existen "dos vacunas" provenientes de China aplicándose en la región, la Sinovac y la Sinopharm, y juzgó que se difundió "información confusa mezclando la eficacia de las dos y poniéndolas en la misma situación".La ministra recordó que los resultados del ensayo clínico sobre la vacuna Sinopharm mostraron una eficacia de 79,34% y los participantes del estudio produjeron un nivel de anticuerpos contra el virus de una tasa del 99,52%, con las dos dosis aplicadas.Ayer, además, la exdiputadacriticó al Gobierno por "asustar" a la población al dar a conocer las dificultades del sistema de salud y escribió: "No se manda con el miedo, sino con la razón"."No estamos metiendo miedo, como dice Carrió. Es la misma persona que en diciembre dijo que la vacuna rusa, con una eficacia demostrada del 94%, era veneno. Eso es meterle miedo a la población", reflexionó Bianco.Al respecto, el jefe de Gabinete bonaerense agregó:En este marco, laexpresó hoy su "profunda preocupación y pesar" ante la segunda ola de contagios en el país y sumó su pedido para que los dirigentes "cooperen con responsabilidad"., dice una declaración difundida hoy.Instó "a todos nuestros dirigentes políticos, sociales, económicos, sindicales, que- con la grandeza que requiere este grave momento- fortalezcan los mecanismos de consulta federal y cooperen con responsabilidad en la necesaria unidad de todos los argentinos en función del bien común".Varias de las especulaciones periodísticas tuvieron como disparador declaraciones del director del Centro Chino de Control de Enfermedades,, cuyos dichos habían puesto supuestamente en duda la capacidad de inmunización de las vacunas chinas.La embajada de China en Buenos Aires compartió luego expresiones de Gao Fu desde su cuenta oficial de Twitter y marcó que el funcionario