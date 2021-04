Con casi 400 mil muertos por COVID, Bolsonaro rechazó la creación de la comisión evaluadora de su rol en la pandemia

En el marco de la profundización de la pandemia a nivel global, que en Brasil ha hecho estragos, infectando a casi 14 millones de personas y matado a casi 400 mil. El Senado de Brasil creó una Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) para revisar la gestión de Jair Bolsonaro en la pandemia a nivel nacional.

Brasil es el segundo país más afectado por el COVID en términos de cantidad de contagios pero es el estado donde más se muere en el mundo por la pandemia, con un promedio diario de 3.068 decesos en los últimos siete días. Además. 13.599.994 personas se infectaron en todo Brasil desde el inicio de la pandemia.

Tras la creación del CPO ordenada por el fallo de un juez de la Suprema Corte, para mirar con lupa la gestión de la pandemia, Bolsonaro sostuvo que la culpa de la crisis económica es de los gobernadores que han adoptado cuarentenas para enfrentar a la pandemia., dijo vanagloriando el mismo discurso crítico económico que muchos dirigentes de la oposición argentina parecieran replicar.Y agregó: "No sé para qué una comisión si yo no desvié ni un real, cero. Para qué investigar omisiones mías si envíe el dinero que los estados me pidieron. Decían que iban a achatar la curva y eso no fue la solución que nos dijeron", afirmó Bolsonaro.